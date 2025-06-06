金音獎饒舌歌手二度慘遭毆 律師前女友還偷裝GPS

張伍是曾經獲得文化部金音創作獎的饒舌歌手。（本報資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經得過第11屆金音獎最佳嘻哈專輯的饒舌歌手張伍，遭女律師前女友胡書瑜懷疑外流兩人交往時自拍的私密影像，2023年涉嫌花費70萬元買兇，二度毆打張伍仍不罷休，還找人偷裝GPS定位器跟蹤張伍女友。

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張伍是曾經獲得文化部金音創作獎的饒舌歌手，多年前曾和胡書瑜交往，兩人分手後各自有新戀情。2023年已婚的胡書瑜在網路上發現自己和張伍交往期間的自拍私密影像外流，質問張伍但張伍否認。胡書瑜不相信張伍所言，於是付款50萬元，命綽號「毛毛」的孫培恩找2名打手將張伍臭扁一頓，張伍手腳掛彩。

張伍律師前女友胡書瑜懷疑張伍將交往期間的自拍私密影像外流，二度買兇。（本報資料照，記者劉信德攝）

胡書瑜對於張伍挨打後的傷勢不滿意，認為「看不出來有挨打」，再付20萬元給毛毛，要他再教訓張伍一頓，這次毛毛手持棍棒，還錄影給胡女看看是否滿意。胡書瑜在影片中發現張伍女友在現場，命人打探兩人交往狀況，並透過毛毛妻子帳戶花費3萬元買GPS定位器，偷裝在張伍女友機車上蒐集行蹤。

張伍和女律師胡書瑜分手後，胡書瑜兩度買凶要人揍張伍。（本報資料照，Robokatz提供）

2023年9月18日，張伍騎機車載著女友於家門口遭到2名陌生男子迎面潑灑不明物體，原本兇手打酸潑酸，後來改變心意使用清水嚇唬張伍及女友。

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對上述情況，胡書瑜原本全部否認，表示只請毛毛調查為何私密影像外流，事發後胡書瑜與張伍一度和解，傷害等罪獲公訴不受理，違反《個資法》部分被判刑2月、緩刑2年，可上訴。

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