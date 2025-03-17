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方大同只喝白開水唯一壞習慣影響健康 郭靜認：警惕了一下

郭靜受邀擔任保養科技品牌新產品代言人。（記者王文麟攝）郭靜受邀擔任保養科技品牌新產品代言人。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕郭靜擔任保養品代言人，為了今（17日）美美上場，昨天刻意不吃東西，希望以最好狀態呈現大家眼前。她也透露，和最胖時期相比，目前體重少了8公斤，而她檢查自己胖瘦的指標竟然不是體重計，而是她最滿意的鎖骨。

郭靜檢查自己胖瘦的指標竟然不是體重計，而是她最滿意的鎖骨。（記者王文麟攝）郭靜檢查自己胖瘦的指標竟然不是體重計，而是她最滿意的鎖骨。（記者王文麟攝）

她受邀擔任保養科技品牌新產品代言人，郭靜私下透露，高中時期參加排球社，多半在操場活動，她發現其他女同學的皮膚好白，自己則是偏向健康膚色，大約那時開始，她就有了保養的概念。

相關新聞：方大同重養生不菸不酒只喝白開水 唯獨戒不掉一項壞習慣

創作才子方大同生前生活簡單，愛喝白開水、不菸不酒，唯一壞習慣是熬夜。（翻攝臉書）創作才子方大同生前生活簡單，愛喝白開水、不菸不酒，唯一壞習慣是熬夜。（翻攝臉書）

愛美保養很重要，但健康同樣重要，之前本報曾報導，創作才子方大同生前生活簡單，愛喝白開水、不菸不酒，唯一壞習慣是熬夜。今天郭靜被問到是否有聽過這件事，她說：「知道啊，可是我就很喜歡熬夜。」也提到：「我其實有看到那個（報導），自己也有一點警惕了一下，可能也是因為我的熬夜習慣真的太久，突然讓我早睡好像有點沒辦法，但我其實有在盡量調把睡覺的時間再往前移一點。」不過目前她仍習慣清晨4點才去睡覺。

談到保養，郭靜說自己會做深層皮膚清潔。（記者王文麟攝）談到保養，郭靜說自己會做深層皮膚清潔。（記者王文麟攝）

談到保養，郭靜說自己會做深層皮膚清潔，另談到：「自己知道我可能吃過鹹的會容易水腫，但我又是一個重口味的人，所以如果有重要的活動的話，我可能前一天就會比較少吃重鹹的、炸的或是辣的，最重要的應該是多喝水，在家會喝到差不多1500cc以上的水。」

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