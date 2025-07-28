具俊曄計畫金山置產？S媽震怒回應 心疼女婿傷心也傷身

具俊曄痛失愛妻大S後傳聞不斷，S媽受訪時嚴正駁斥。（翻攝自IG、資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕具俊曄因痛失摯愛「大S」徐熙媛，至今仍難以走出喪妻之痛。有網友曝光他近期經常獨自前往金寶山墓園，稍早S媽受訪時也提到具俊曄，「有關心他，感恩，他太愛熙媛了，真愛傷心也傷身。」針對外傳女婿有意在金山置產一事，她也親自出面打臉。

具俊曄痛失愛妻大S後，至今仍難走出喪妻陰霾，近日更被網友目擊多次獨自前往金寶山墓園悼念愛妻，無論晴天或下雨，他總默默守候，帶著鮮花與供品，甚至播放大S生前影片，深情模樣令人動容。有民眾透露，具俊曄常帶書與平板，在墓前靜坐許久，也會親自擦拭墓碑、清理環境，滿滿思念令人不忍。

請繼續往下閱讀...

先前S媽曾發文表示，今年母親節特別心痛，也提到具俊曄因思念熙媛日益消瘦，讓她既心疼又感激女婿真情。不過近日網上傳出具俊曄疑似有意在金山置產的消息，S媽今日嚴正駁斥：「假新聞！完全是利用他對熙媛的愛，沒人性、我很氣！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法