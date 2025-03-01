方大同重養生不菸不酒只喝白開水 唯獨戒不掉一項壞習慣

方大同在上月21日離世，享年41歲。（資料照，賦音樂提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕英年早逝的香港創作才子方大同其實很養生，他吃素，不抽菸、不喝酒、不喝汽水、可樂，也不喝咖啡，在吃的方面很重視健康養生，但只有熬夜工作這一項卻戒不掉，因為他只要一做音樂就忘了時間。

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方大同熱愛音樂，每次一製作專輯就沒日沒夜的忘了時間，經常每天工作18小時，他熬夜睡的少，自然就瘦了。他曾說，「我知道熬夜對肝功能不好，但是國外歌手可以兩年半才發一張專輯，我們一年發一張，如果要做一張跟國外歌手的音樂品質一樣的專輯，就必須得壓縮時間。」

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方大同在上月21日離世，享年41歲。（資料照，記者陳奕全攝）

在方大同的世界裡，音樂是最重要的，只有音樂可以讓他犧牲健康，除了音樂之外，他從小就很聽媽媽的話，十分注重飲食健康，除了跟父母信大同教，從小吃素之外，他也不喝任何刺激性飲料，只喝白開水。

他剛來台發展，在河岸留言舉辦第一場小型演唱會，因為河岸留言是地下室，演出之前，方媽媽還特別去買了一台空氣清淨機，請工作人員幫忙擺在舞台上，好讓方大同呼吸多一點新鮮空氣，這麼養生的歌手當年還讓唱片公司的工作人員留下了印象的深刻。

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