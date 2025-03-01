晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

方大同重養生不菸不酒只喝白開水 唯獨戒不掉一項壞習慣

方大同在上月21日離世，享年41歲。（資料照，賦音樂提供）方大同在上月21日離世，享年41歲。（資料照，賦音樂提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕英年早逝的香港創作才子方大同其實很養生，他吃素，不抽菸、不喝酒、不喝汽水、可樂，也不喝咖啡，在吃的方面很重視健康養生，但只有熬夜工作這一項卻戒不掉，因為他只要一做音樂就忘了時間。

相關新聞：方大同病逝隔天！唯一緋聞女友薛凱琪露面哭慘了

方大同熱愛音樂，每次一製作專輯就沒日沒夜的忘了時間，經常每天工作18小時，他熬夜睡的少，自然就瘦了。他曾說，「我知道熬夜對肝功能不好，但是國外歌手可以兩年半才發一張專輯，我們一年發一張，如果要做一張跟國外歌手的音樂品質一樣的專輯，就必須得壓縮時間。」

相關新聞：方大同驟逝！陶晶瑩悲痛公開「最後對話」：全家都哭了

方大同在上月21日離世，享年41歲。（資料照，記者陳奕全攝）方大同在上月21日離世，享年41歲。（資料照，記者陳奕全攝）

在方大同的世界裡，音樂是最重要的，只有音樂可以讓他犧牲健康，除了音樂之外，他從小就很聽媽媽的話，十分注重飲食健康，除了跟父母信大同教，從小吃素之外，他也不喝任何刺激性飲料，只喝白開水。

他剛來台發展，在河岸留言舉辦第一場小型演唱會，因為河岸留言是地下室，演出之前，方媽媽還特別去買了一台空氣清淨機，請工作人員幫忙擺在舞台上，好讓方大同呼吸多一點新鮮空氣，這麼養生的歌手當年還讓唱片公司的工作人員留下了印象的深刻。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆飲酒過量，有害健康☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中