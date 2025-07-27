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魏如萱捲網紅感情風波？分手文藏玄機急刪文

網紅若盈在IG有21萬粉絲，並時常分享與男友的甜蜜日常。（翻攝自IG）網紅若盈在IG有21萬粉絲，並時常分享與男友的甜蜜日常。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅若盈在IG擁有21萬粉絲，平時常常在社群分享與男友Ian的放閃日常，近日卻因一連串貼文掀起感情風波，讓網友霧裡看花。日前，若盈在Threads發文：「嗨我心碎了，唯一能抒發情緒的那個人再也不會接我電話，我生活圈裡，唯一的人。」這段話讓粉絲猜測她與Ian的感情可能生變。之後，她又發文「if you come back i’ll stay right here」，似乎暗示還有復合希望。

日前若盈在Threads發文讓網友猜測她與男友感情生變，貼文現已刪除。（翻攝自Threads）日前若盈在Threads發文讓網友猜測她與男友感情生變，貼文現已刪除。（翻攝自Threads）

不過今（27）若盈在社群發文疑似控訴Ian與歌手魏如萱關係曖昧，雖然貼文火速刪除，還是被眼尖的網友截圖瘋傳。更有網友發現，魏如萱的限時動態出現疑是與Ian同框的痕跡，還有店家PO出兩人疑似穿情侶裝的合照，更讓網友議論紛紛是否有三角戀或感情重疊。

若盈發文疑似控訴Ian與歌手魏如萱關係曖昧，貼文現已刪除。（翻攝自Threads）若盈發文疑似控訴Ian與歌手魏如萱關係曖昧，貼文現已刪除。（翻攝自Threads）

金曲歌后魏如萱疑似捲入網紅感情風波。（資料照，記者陳奕全攝）金曲歌后魏如萱疑似捲入網紅感情風波。（資料照，記者陳奕全攝）

若盈稍早在限時動態回應：「本人稍早因為還沒搞清楚狀況一時情緒激動發出一些評論。謝謝大家的關心 也請大家善良一點 不要波及到任何人」，但語氣模糊，沒能平息網友的好奇心。

若盈稍早在限時動態回應。（翻攝自IG）若盈稍早在限時動態回應。（翻攝自IG）

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