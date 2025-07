魏如萱捲網紅感情風波？分手文藏玄機急刪文

網紅若盈在IG有21萬粉絲,並時常分享與男友的甜蜜日常。(翻攝自IG)

張宇嫺/核稿編輯

〔娛樂頻道/綜合報導〕網紅若盈在IG擁有21萬粉絲,平時常常在社群分享與男友Ian的放閃日常,近日卻因一連串貼文掀起感情風波,讓網友霧裡看花。日前,若盈在Threads發文:「嗨我心碎了,唯一能抒發情緒的那個人再也不會接我電話,我生活圈裡,唯一的人。」這段話讓粉絲猜測她與Ian的感情可能生變。之後,她又發文「if you come back i’ll stay right here」,似乎暗示還有復合希望。

日前若盈在Threads發文讓網友猜測她與男友感情生變,貼文現已刪除。(翻攝自Threads)

不過今(27)若盈在社群發文疑似控訴Ian與歌手魏如萱關係曖昧,雖然貼文火速刪除,還是被眼尖的網友截圖瘋傳。更有網友發現,魏如萱的限時動態出現疑是與Ian同框的痕跡,還有店家PO出兩人疑似穿情侶裝的合照,更讓網友議論紛紛是否有三角戀或感情重疊。

請繼續往下閱讀...

若盈發文疑似控訴Ian與歌手魏如萱關係曖昧,貼文現已刪除。(翻攝自Threads)

金曲歌后魏如萱疑似捲入網紅感情風波。(資料照,記者陳奕全攝)

若盈稍早在限時動態回應:「本人稍早因為還沒搞清楚狀況一時情緒激動發出一些評論。謝謝大家的關心 也請大家善良一點 不要波及到任何人」,但語氣模糊,沒能平息網友的好奇心。

若盈稍早在限時動態回應。(翻攝自IG)

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法