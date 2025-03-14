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朱智勛來台灣原因曝光！攜《外傷重症中心》導演力挺台韓合作計畫

文策院董事長蔡嘉駿（左）與韓國兩家製作公司簽署MOU，韓星朱智勛特別來台力挺這次合作。（文策院提供）文策院董事長蔡嘉駿（左）與韓國兩家製作公司簽署MOU，韓星朱智勛特別來台力挺這次合作。（文策院提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕文化內容策進院（文策院）與韓劇《Moving異能》、《照明商店》的製作公司Mr. Romance與Moving Pictures Co.分別簽署合作意向書（MOU），建立合作關係。透過資源共享、人才合作與作品合製等方式，未來兩家公司預計將各自與台灣業者開發5部，合計5年內共10部跨國影視作品，期望藉由台韓影視產業的深度合作，使台灣內容更具全球影響力。

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為宣示合作，簽署活動除了文策院董事長蔡嘉駿、院長盧俊偉、Mr. Romance CEO沈世潤、Moving Pictures Co. 負責人李炯九分別代表出席，2025年Netflix知名原創韓國影集《外傷重症中心》導演李度潤與主演朱智勛也特別來臺力挺這次影視界的重大合作。兩家韓國製作公司、導演李度潤與演員朱智勛目前也正洽談合作計畫，將聯手文策院推出全新作品，開啟跨國影視合作新篇章。

文策院董事長蔡嘉駿表示，韓國在影視製作及內容開發等方面具備豐富經驗，而臺灣擁有極具創意與潛力的影視人才，近年來影視產業更是快速發展中。透過雙方製作公司的合作，不僅能促成臺韓影視人才、藝人共同參與作品，打造高品質、具話題且吸睛的內容，除進一步提升收視表現，也能藉由拓展國際市場，增加臺灣影視產業的全球曝光機會，創造出合作綜效。

Moving Pictures Co. 負責人李炯九（左起）、Mr. Romance CEO 沈世潤、《外傷重症中心》導演李度潤、文策院董事長蔡嘉駿、演員朱智勛、文策院院長盧俊偉。（文策院提供）Moving Pictures Co. 負責人李炯九（左起）、Mr. Romance CEO 沈世潤、《外傷重症中心》導演李度潤、文策院董事長蔡嘉駿、演員朱智勛、文策院院長盧俊偉。（文策院提供）

Mr. Romance CEO沈世潤表示：「透過此次與文策院的創新合作，我們將全力以赴，在全球內容市場上開創新的機遇。我們引領全球媒體與娛樂環境的變革，並以多面向方式向全球觀眾傳遞多元文化價值。我們將運用數位技術與全球平台的快速發展，打造能引起不同國家與文化圈觀眾深刻共鳴的內容，以承載著他們聲音的作品，拓展新的敘事疆界。我們目前也正與大慕影藝、兔將創意影業、彼此影業、金盞花大影業，以及夢想動畫等商討合作可能性，並就各個類型作品進行深度探討，盡力創造新的機會；並同步與演員朱智勛、導演李度潤討論一起攜手合作的機會」。

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Moving Pictures Co.負責人李炯九表示：「我相信本次簽署合作意向書（MOU）將會成為結合韓國與臺灣優勢，共同進軍國際市場，尋找全新發展機會的重要契機。臺灣擁有卓越的技術且極具內容製作創意，而韓國在國際市場上已有穩健的基礎，並具有強大的故事敘事實力，已推出眾多深獲全球觀眾好評的作品。臺韓兩國強強聯手，勢必能夠打造出獨具特色的內容，在國際市場上大放異彩。我們也正與大慕影藝、兔將創意影業、彼此影業、金盞花大影業，以及夢想動畫等商討合作事宜，透過與這些優秀的臺灣製作公司合作，將產生更大的綜效、策劃更多面向全球市場的作品，為探索新類型內容發揮重要作用」。

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