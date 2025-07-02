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娛樂 電視

李正皓遭潑辣椒水「正向」反擊了！ 揪團購辣椒醬義助台灣輪椅壘球選手

李正皓善用「台灣最辣的男人」頭銜，揪大家一起發善念、做公益。（翻攝自臉書）李正皓善用「台灣最辣的男人」頭銜，揪大家一起發善念、做公益。（翻攝自臉書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕上月6月19日在生日前夕遭「有心人士」潑灑辣椒水的李正皓，不願被視為弱者，決定善用辣椒水話題「正向」反擊，昨（1）於社群開團揪買朝天辣椒醬，明言獲利將全數捐脊髓損傷潛能發展中心。他今（2）回報現況，表示才短短一天已經銷售逾千瓶，備註「老闆傻眼加班趕工中」！ 

「2025亞洲輪椅壘球錦標賽（AWSC）」是亞洲第一次有輪椅壘球國際賽在台灣舉辦。（翻攝自臉書）「2025亞洲輪椅壘球錦標賽（AWSC）」是亞洲第一次有輪椅壘球國際賽在台灣舉辦。（翻攝自臉書）

李正皓自嘲是「全台最辣的男人」，對於團購善款的捐助對象為何鎖定「脊髓損傷潛能發展中心」，他給出解釋並特別強調，即將於8/23、8/24在桃園龍岡大操場舉辦的「2025亞洲輪椅壘球錦標賽（AWSC）」，不但代表台灣在身障運動領域跨出關鍵的一步，更是通往2028洛杉磯帕運的重要一步。 

李正皓在po文中寫下： 

很多人問我，為什麼這次辣椒醬團購的收益，要捐給「脊髓損傷潛能發展中心」？

因為我深信，一個社會怎麼對待曾經跌倒的人，才是真正的文明指標。我很幸運，面對襲擊，我還能回應、還能說話、還能站在螢光幕前開玩笑說自己是「全台最辣的男人」。

但有些人，在人生中遭遇過更嚴重的撞擊──一場車禍、一次意外、一秒鐘的斷裂，從此要一輩子面對生活的挑戰，但他們沒選擇成為「傷者」，他們選擇不成為「被定義的人」。

亞洲輪椅壘球錦標賽，正在改變他們的命運。

這次我選擇捐助的，是正在籌辦「2025亞洲輪椅壘球錦標賽（AWSC）」的脊髓損傷潛能發展中心。

這場賽事，將是亞洲第一次有輪椅壘球國際賽在台灣舉辦，而且未來將有機會正式納入「帕拉林匹克運動會（帕奧）」的項目，這些台灣英雄不一定能贏，但他們已經戰勝了「放棄」。

這次團購，不是為了反擊，是為了同行與陪伴。

所以，這次的辣椒醬，不只是我對恐懼的幽默反擊，更是我對這群不服輸的台灣人說：全台灣都和你們站在一起。

每一罐辣椒醬，扣除成本後的50元，將全數捐給脊髓損傷潛能發展中心。這些捐款會變成一顆輪椅壘球、一件比賽用衣、一張隊員的車票，會變成#我們的同行與陪伴。

李正皓po文揪大家買辣椒醬義助「不願向命運低頭」的輪椅壘球選手。（翻攝自臉書）李正皓po文揪大家買辣椒醬義助「不願向命運低頭」的輪椅壘球選手。（翻攝自臉書）

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