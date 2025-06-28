「嫩模始祖」遭爆當小三被包養產私生子 現身剖白與千億富豪真實關係

〔記者李紹綾／台北報導〕香港「嫩模始祖」周秀娜身材姣好，2009年憑大尺度寫真走紅，風靡一眾宅男，後來傳出與「千億媳婦」徐子淇的富豪老公李家誠有私生子，消息從未獲證實。周秀娜近日在前TVB主播方健儀的YouTube節目《女人方言》，罕見回應「被包養」的傳聞。

周秀娜在《女人方言》回應被包養及私生子疑雲。（擷取自YouTube）

周秀娜的感情生活向來備受關注，自出道以來只承認過與髮型師男友陳偉成的6年情，兩人2013年情逝，近年不斷傳出她被包養及與李家誠有私生子。她在《女人方言》表示，目前的感情空白，坦言曾經去認識新朋友，也有嘗試過，但雙方經過了解之後，又覺得不太合適，她稱自己喜歡一個人的話，會全心全意投入，自嘲是個「戀愛腦」。

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周秀娜。（翻攝自微博）

主持人方健儀詢問被包養及私生子傳聞，周秀娜感謝方健儀問她這條問題：「真的很感謝你問我這個問題。真的沒人問過我，好像這件事已經不需要問，我真的覺得很冤屈，那個冤屈是我覺得，我是不是因為這樣所以沒對象？我真的不知道為什麼會這樣傳出來，我也不認識那個當事人，我真的不認識。」

周秀娜。（翻攝自微博）

周秀娜猜測，應該是有人覺得她消失了一段時間，所以才出現這些傳聞，她解釋：「拍電影就是這樣的嘛，一年裡拍2、3部電影，已經花了幾個月的時間，而且拍完的時候並不是馬上就能上映。尤其是在之前疫情的那幾年，我拍了2、3部電影，但根本無法上映。」她指自己每年都有在工作及拍戲，「有些心聲就是覺得，我有在做的話就好了，但其實沒有的話，就是，唉！真的虧了，真的虧了！」

周秀娜。（翻攝自微博）

被包養、私生子被傳了多年，周秀娜解釋為何不出來澄清的原因，「我不想讓人覺得我在宣傳，所以我覺得這件事是否可以讓清者自清呢？你怎麼說都會有人不滿甚至不信，當我去說沒有或者不是，人們又覺得你不肯說，大家都偏向相信他們想相信的事實。」

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