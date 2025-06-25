Albee被踢爆慣性當小三「還囂張威脅」 她發4點聲明否認

先是捲入賀瓏與舊愛天殘的感情風波，Albee今又被爆料不是第一次當小三。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星Albee日前遭爆熱戀喜劇演員賀瓏，不過男方才剛與已故前女友天殘提分手，兩段感情距離過近，讓Albee深陷小三疑雲。如今Threads出現一名網友爆料，Albee非第一次當小三，此舉讓Albee氣炸，25日又以366字長文留言反駁。

Albee被爆不是第一次當小三，親上火線以4點聲明否認。（翻攝自Threads）

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一名網友在Threads發文踢爆Albee也曾介入自己感情，網友表示曾抓包當時男友劈腿，甚至跑到Albee家中做音樂，「雖然你們倆最後沒有在一起。但他當時確實就在跟妳曖昧不清，後來提分手，結論也是不愛了」，原PO指出當年Albee還囂張託人私訊她「你年紀也大了，不要牽拖」，讓她至今記憶猶新。

除了該段文字，網友並未提供任何實質證據，真實性仍存在疑慮，對此，Albee也留言否認此事。

【Albee聲明全文】

這位Grace小姐，您好。

我不清楚您過去到底受了哪個男人的委屈，我不認識您也不知道您的存在。

如果我沒有誤會您意思的話

您這篇發文看樣子是在影射我吧？

如果是的話，您已經嚴重影響到我的聲譽，如果不是的話，您也嚴重影響到我的聲譽。

因您的貼文內容完全不屬實，我會採取法律途徑對您提告

1.我不認識、甚至不知道您的存在

我不可能「請朋友」傳訊息給一個「我不知道的人」

2.我從來沒有邀請任何人來我家做音樂，更遑論有女友的男性音樂人。

3.我從來都不認為年齡是什麼問題，我到80歲都還要漂漂亮亮開開心心的，希望您也可以。

這則訊息內容完全不符合我的核心理念。

4.沒有親戚幫我做過整形手術（有醫美打過音波和玻尿酸啦但太痛了試過一次直接放棄）

我說真的

世界上好玩的人好玩的事這麼多

我不需要浪費生命跟有女朋友的人玩

再次聲明，請您自重，也望您早日從過去的傷痛中復原。

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