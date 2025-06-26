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娛樂 電視

大S辭世「小S憔悴現身」登熱搜！真相曝光網友氣炸譙爆

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛2月初不幸因流感併發肺炎病逝，家屬們面對突如其來的噩耗悲痛欲絕，妹妹「小S」徐熙娣至今已暫別演藝圈逾半年，至今未宣布回歸主持工作。然而，有中國爆料者在小紅書聲稱，小S低調現身韓國，並附上她身形暴瘦、衣服撐不起來的照片，讓許多網友、粉絲都深感心疼，沒想到事實並非如此，真相曝光令所有人氣憤不已。

爆料者利用多年前的舊照，捏造在首爾巧遇小S的不實消息。（組合照，翻攝自微博）爆料者利用多年前的舊照，捏造在首爾巧遇小S的不實消息。（組合照，翻攝自微博）

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小S現身韓國首爾 狀態極差爆瘦撐不起衣服？

該中國爆料者聲稱在首爾某五星飯店巧遇小S，描述她狀態極差，暴瘦到令人擔憂，甚至還自稱與小S住在同一層樓，還差點拿起手機合照，因此忍不住跑上前問：「是小S嗎？」語畢，她先是沉默了幾秒，似乎遲疑又不知如何回答，最後還是點頭承認。

爆料者捏造在首爾巧遇小S的不實消息。（翻攝自微博）爆料者捏造在首爾巧遇小S的不實消息。（翻攝自微博）

然而，該篇貼文在微博曝光不久便被大量轉發，「小S韓國被偶遇狀態令人擔憂」、「小S狀態極差暴瘦到衣服撐不住」等關鍵字，馬上衝上熱搜第一。不過，該爆料卻出現大逆轉，有眼尖粉絲發現，小S身形消瘦的照片，根本就是數年前就已經存在的影片截圖，房子的背景還是「黑人」陳建州的家。對此，許多網友痛批爆料者「造假騙熱度」、「圖片亂湊還P圖真是噁心」。

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