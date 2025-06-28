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娛樂 音樂

金曲》典禮超時！張清芳當眾罵呂士軒「走快點」惹議

魏如萱（左）奪下本屆金曲歌后；呂士軒奪下本屆歌王。（新聞攝影組攝）魏如萱（左）奪下本屆金曲歌后；呂士軒奪下本屆歌王。（新聞攝影組攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第36屆金曲獎典禮壓軸迎來「東方不敗」張清芳，她暌違多年以頒獎嘉賓身回歸舞台分，一襲亮麗禮服華麗現身，氣場全開。不過在頒發「最佳華語專輯獎」時，場面意外爆笑，得獎者呂士軒慢步走上台，張清芳當場忍不住脫口：「走快點，時間很晚了！」全場立刻哄堂大笑。

張清芳在頒獎前致詞表示：「一個好的專輯、好的典禮，最重要的就是人」，展現對音樂人滿滿敬意，也讓她一席登台更具份量。她罕見直率「開罵」的行為，引來網友討論，雖然有人覺得她幽默，但也有人認為時間延宕並非得獎者的錯，引發爭議，還有人直接說：「支持下一屆張清芳當控時主持人！」而典禮最終是在11點31分結束，相較以往嚴重超時。

除了張清芳，當晚歌王由金曲歌王李玖哲頒發，歌后則由去年的歌后孫盛希揭曉。李玖哲一登台就語出驚人：「你們坐很久了是不是屁股痛痛的、肚子餓餓的？不然我們直接頒獎好不好？」一邊說背好台詞又立刻反悔：「還是要啦！」相當逗趣。

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