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娛樂 最新消息

廖峻中風未康復「8廠商求償千萬」 廖錦德竟低調消失

廖峻（右）已被兒子廖錦德接回家休養。（資料照，翻攝自IG）廖峻（右）已被兒子廖錦德接回家休養。（資料照，翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕廖峻今年4月三度中風，經緊急治療後已返家休養，由兒子廖錦德照顧。近日卻爆發代言爭議，多家廠商看到他復健的照片，誤以為他已恢復健康，陸續向廖峻經紀人蔣少寄出存證信函要求履約，目前已有8家廠商提出求償，總索賠金額超過千萬元，但經紀人很頭痛；但廖錦德至今尚未公開回應，僅悄悄關閉個人臉書與Threads帳號，Instagram也轉為私人帳號，低調行徑引發各界關切。

廖峻在病倒前有20項代言與演出合作計畫，突發中風後，不得不中止所有工作。經紀人蔣少坦言社群上的復健照確實讓部分合作單位誤解，才會接連收到存證信函，要求履行合約內容，令他十分無奈，甚至有業者態度強硬，要求他「出面拍攝」以完成合約，讓經紀團隊相當頭痛。

廖峻（紅圈處）日前坐在輪椅上，兒子廖錦德帶他到附近公園復健。（翻攝自Threads）廖峻（紅圈處）日前坐在輪椅上，兒子廖錦德帶他到附近公園復健。（翻攝自Threads）

此波風波源於廖錦德先前在社群平台上分享父親坐輪椅的復健照片，導致部分廠商誤判廖峻健康狀況已大幅好轉，進而要求履約。面對訴訟爭議，廖錦德至今尚未公開回應。

蔣少進一步透露，自廖峻出院後，他本人便未再見過對方，強調：「若峻爸恢復健康，當然會盡力履行與20家廠商簽下的合作合約。」但目前廖峻身體仍虛弱，需要長時間復健，暫無法重返工作崗位。他承諾，身為經紀人，會主動與廠商溝通、盡力協助行銷，「即便峻爸無法工作，我們這邊也會設法補位，善盡責任。」

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