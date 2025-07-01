5月才與王陽明開心同框 台灣正妹網紅「突傳離世」！得年30歲

Doris外型亮麗，常在社群分享旅遊隨筆與美照，擁有不少粉絲追蹤。 （翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣旅遊網紅Doris Hsu（許家瑜）昨（30）突傳出離世消息，享年30歲，讓不少圈內友人感到震驚。她的弟弟已於社群平台發文證實死訊，提到Doris在28日選擇以「自己的方式」離開，家人深感悲痛，希望她自此能獲得安寧。

Doris（左）過世前一個月才開心曬出和偶像王陽明（中）的合照。（翻攝自IG）

Doris今年5月初才在IG開心曬出與偶像王陽明的同框照，個性爽朗的她，目標是環遊世界並以個人視角和大家分享所聞所見。在IG擁有7.3萬粉絲的她，突傳出過世消息，讓很多友人和粉絲難以置信。「相信到天堂一定開心沒煩惱的，我們會永遠想你」、「追了祢好幾年，祢最美的面容存在我心，好走」、「傻女孩 我的在地記者戰友，祢托夢的任務我會扛著，如今祢已經不痛了，願祢在另外一個世界能更加快樂能更愛自己，謝謝祢總是當個開心鬼出現在大家身邊，永遠愛祢 很想祢 來生辛苦了。」

請繼續往下閱讀...

正妹網紅Doris昨（30）傳出已離世消息，令身旁親友和粉絲都感到遺憾與不捨。（翻攝自IG）

Doris的弟弟在社群平台發布姊姊逝世的消息。（翻攝自IG）

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法