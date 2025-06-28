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《魷魚遊戲3》評價勉強及格 國際媒體曝一致命傷

李政宰主演的《魷魚遊戲3》引發外媒評價兩極。（Netflix提供）李政宰主演的《魷魚遊戲3》引發外媒評價兩極。（Netflix提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國影集《魷魚遊戲3》昨（27）全6集上線，評價不一，外媒《時代》高度讚賞，但《好萊塢報導》卻強烈批評，整體而言展現最終季應有的規模和投入感，英國《衛報》和《金融時報》紛紛給好評，表示結局殘酷，毛骨悚然的最終回歸。

《魷魚遊戲3》才上線一天，斷定「爛尾」有些言之過早，根據知名評分網站Metacretic來看，《魷魚遊戲3》平均獲66分，比起第二季僅有62分而言，算是勉強過關，不過目前海外媒體僅19家評分，未來分數仍有變化。

曹柔理飾演的「金純熙」的孩子代表參賽。（翻攝自Netflix、Netflix提供）曹柔理飾演的「金純熙」的孩子代表參賽。（翻攝自Netflix、Netflix提供）

提到《魷魚遊戲3》普遍的負面評價，就是曹柔理飾演的孕婦「金純熙」的孩子成為遊戲參賽者的設定，不少媒體指出，劇情發展非常不自然，顯然是為了增加殘酷感而硬編的橋段。

外媒指出，嬰兒的參賽讓人感覺很荒謬，看來是為引出「人性最好的一面」或「最壞的一面」而找的藉口，然而《衛報》表示，要全球觀眾接受參賽者的反轉確實不容易。

另，為第三季的遊戲和前兩季相比，美術、規模相對弱化，《Indiewire》提到，第三季的新遊戲無法提供第二季那般讓人印象深刻的畫面，遊戲過於簡單化，容易審美疲勞。

砲火最猛烈的《好萊塢報導》對第三季的世界觀擴張持反對意見，最終場面設定在美國洛杉磯，出現奧斯卡影后凱特布蘭琪「打畫片」，但報導認為「希望這畫面不是新篇章，而是作為最終局的畫龍點睛。」

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