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（影）周杰倫挺韓版《不能說的·秘密》！都敬秀接拍壓力大：我是粉絲

都敬秀在《給我一首琴的時間》展現了「葉湘倫」獨有的純愛魅力。（網銀國際影視提供）都敬秀在《給我一首琴的時間》展現了「葉湘倫」獨有的純愛魅力。（網銀國際影視提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕周杰倫自編自導自演的華語青春純愛經典電影《不能說的·秘密》上映將屆滿18周年，日本、韓國爭相翻拍，韓版《給我一首琴的時間》邀請到都敬秀、元眞兒、辛叡恩出演，日前在韓上映時引發觀眾朝聖熱潮，刷新韓國翻拍華語片的票房紀錄，周杰倫本人更錄影片推薦：「哈囉大家好，我是周杰倫，大家還記得《不能說的·秘密》嗎？《給我一首琴的時間》3/14 白色情人節全台上映，準備去看囉！」

周杰倫錄影片力挺《給我一首琴的時間》。（網銀國際影視提供）周杰倫錄影片力挺《給我一首琴的時間》。（網銀國際影視提供）

電影《給我一首琴的時間》由徐宥珉執導，並成功請到男團EXO人氣成員都敬秀演出男主角「葉湘倫」，在韓國受訪時，都敬秀透露自己本身是原作《不能說的·秘密》的粉絲，坦承考慮接演和實際拍攝時，確實有感受到壓力，都敬秀說：「我個人認為，最終呈現的成果讓我非常滿意。這部片讓我有機會嘗試鋼琴演奏和一直想挑戰的愛情戲。我本來就是原作的粉絲，這一點也是我接下這部戲的重要原因。」

EXO成員都敬秀在《給我一首琴的時間》中演出韓版「葉湘倫」。（網銀國際影視提供）EXO成員都敬秀在《給我一首琴的時間》中演出韓版「葉湘倫」。（網銀國際影視提供）

原作《不能說的·秘密》讓粉絲津津樂道的場景不少，包含周杰倫、桂綸鎂四手聯彈，和令人難忘的校園鬥琴，全是音樂天才周杰倫親自演奏，身為翻拍版本男主角，都敬秀最滿意的部分也是鋼琴演奏場景，因為曾有朋友看完電影後問他，「那真的是你自己彈的嗎？」讓他忍不住面露微笑。

都敬秀戲外完全不會彈奏鋼琴，在《給我一首琴的時間》以超強演技說服全場。（網銀國際影視提供）都敬秀戲外完全不會彈奏鋼琴，在《給我一首琴的時間》以超強演技說服全場。（網銀國際影視提供）

戲外都敬秀本身並不會彈奏鋼琴，但都敬秀仍對他與元眞兒的表現相當滿意：「我個人覺得我們詮釋得很好，雖然音樂方面可能會讓部分觀眾覺得有些遺憾，但這首曲子成功表達兩人關係的發展。」也讓觀眾更佩服原作男主角周杰倫的堅強實力。電影《給我一首琴的時間》本周五3月14日白色情人節全台上映。

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