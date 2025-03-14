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娛樂 日韓

「三振舞女神」李珠珢在台爆紅？ 韓網疑惑一問題

富邦悍將Fubon Angels新加入韓籍成員李珠珢。（本報資料照，記者潘少棠攝）富邦悍將Fubon Angels新加入韓籍成員李珠珢。（本報資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕原本在韓職起亞虎隊擔任啦啦隊員的李珠珢，昨（13）首度在台灣與媒體見面，結果現場湧入上百名記者到場，還爆出有人把記者會禮物「李珠珢小卡」放到網路上販賣，人氣直逼一線女星。韓網對李珠珢風靡台灣的現象感到訝異，並問：「台灣沒有藝人嗎」？

「三振舞女王」李珠珢在台灣掀起熱潮，引起韓國網友討論。（本報資料照，記者潘少棠攝）「三振舞女王」李珠珢在台灣掀起熱潮，引起韓國網友討論。（本報資料照，記者潘少棠攝）

相關新聞：（影）李珠珢台灣公開亮相媒體擠爆現場 粉絲心疼：變瘦了

昨日李珠珢在媒體見面會上吸引了數萬人上網看直播，韓國網友在論壇《FMKorea》發文討論此事，許多韓國網友好奇，「台灣到底多重視啦啦隊？」因為他們以為只有球員加盟才會如此大張旗鼓地舉辦加盟儀式。

韓國網友認為替啦啦隊員加盟大張旗鼓辦活動難以想像。圖為李珠珢。（本報資料照，記者潘少棠攝）韓國網友認為替啦啦隊員加盟大張旗鼓辦活動難以想像。圖為李珠珢。（本報資料照，記者潘少棠攝）

文章發出後迅速在網路上發酵，許多韓國網友紛紛留言「聽說台灣沒什麼藝人，發展好的都跑去中國或韓國」，還有許多人認為「啦啦隊在台灣就是半個藝人」。

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