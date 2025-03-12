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娛樂 最新消息

（影音）眾量級千萬收益流向成謎 放火怒揭家寧媽媽「骯髒手法」

Andy老師指控前女友張家寧與張媽媽偷公司。（翻攝IG）Andy老師指控前女友張家寧與張媽媽偷公司。（翻攝IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕YouTuber「眾量級」Andy昨指控前女友張家寧與張媽媽偷公司，自己每個月也只拿固定薪資，前期是3萬，後來也才拿5萬5，還有一些微薄獎金。來自同行的放火事後拍片替Andy抱不平，並以自身網紅經驗算出對方這些年來應該要拿到的酬勞，過程中還不斷怒嗆張媽媽沒道德，根本是詐騙。

眾量級擁有高達250萬的訂閱人數，影片累積有8億7千次的點閱，放火用最低標準、不含稅且最簡單的方式計算重量級頻道營收，算出來後驚為天人，光是頻道點閱收益就至少有2000萬，業配金流估算約1760萬；其餘還包括社群部分，重量級臉書粉絲專頁的按讚數高達146萬，估算收益約100萬，Instagram部分則有27篇貼文，估算收益約230萬，總收益至少4000萬。」

放火估算從張媽媽2018年成立「群海娛樂股份有限公司」以來，至今的流水（現金流）至少4000萬，而從Andy公布的月薪中可以得知，他這6年來只拿到276萬左右，然而這期間他也是公司的董事，持有25%的股權，所以至少要拿到1000萬，但他只拿到了這些錢的四分之一左右而已，明顯可以看到他沒有拿到應有的酬勞。

放火對於張媽媽的作為感到不齒，還特別去查她公司的資本額，竟只有20萬，然後現在能夠賺到4000萬營業額，卻給Andy不到300萬。

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