六四照妖鏡！18位台灣藝人「搶當祖國模範生」今集體噤聲遭嗆爆

侯佩岑（左起）、汪東城、楊丞琳等18位台灣藝人，去年輸誠中國卻在6月4日集體噤聲。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國天安門事件36週年紀念日，世界各地民眾與媒體紛紛發聲追思，香港維園雖遭封控，仍有港人冒險點燭祈念。然而，對比社會各界的關注，多次遭批「舔共」的多位台灣與香港藝人卻集體噤聲，不僅未在社群提及，甚至對其他貼文進行限流或完全靜默，引爆許多網友譏諷「六四根本照妖鏡！」、「今天集體靜默是怎樣？」

許多台灣藝人去年因轉發中共官媒「台灣必將回歸祖國」文宣，引爆輿論風暴，當時中共官媒《央視新聞》更列出18位台灣藝人，激讚是表態標準範本，囊括侯佩岑、張韶涵、楊丞琳、歐陽娜娜、蘇有朋、張信哲、文淇、吳克群、明道、賴冠霖、陳喬恩、汪東城、「小剛」周傳雄、陳妍希、黃曦彥、楊宗緯、吳奇隆、辰亦儒。

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然而在6月4日這天，上述藝人全數未對六四事件有所表態，如今選擇性失語，再度引爆台灣網友怒火，有網友點出，「當初挺統一發文速度比誰都快，現在一個個裝沒看到？」、「去年大家搶當祖國模範生，今天集體閉嘴是怎樣？」、「六四根本照妖鏡，笑死！」、「什麼都敢說，碰到六四都變靜音」

不過，當中也有民眾反思，台灣身為民主社會，若對藝人過度施壓，可能反而逼迫他們更倚賴對岸市場。儘管如此，「六四噤聲」已逐漸成為每年觀察藝人立場的「照妖鏡」，誰選擇沉默、誰敢發聲，社群輿論全都看在眼裡。

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