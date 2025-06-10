「殺很大」郭書瑤現身北檢 曾為惡鄰事件深自反省

女星郭書瑤（中）今日現身北檢。（讀者提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「瑤瑤」郭書瑤去年被爆積欠社區管理費，還在電梯間撕毀欠費名單公告，甚至以私人包裹佔據社區大廳，更被批為「惡鄰」。對此，去年郭書瑤道歉，並表示自己因為工作忙碌，常常飛海外工作，不在台灣，疏忽日常生活事務，經過風波後她表示自己已深自檢討，未來也會嚴以律己，請家人定期繳納管理費。今（10）郭書瑤突然現身台北地檢署，並以告訴人身份前往開庭。

郭書瑤在電影、電視的努力頻頻獲得入圍金鐘、金馬獎項肯定。（本報資料照，記者潘少棠攝）

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因為廣告「殺很大」讓人印象深刻的郭書瑤，先前曾經積極上歌唱綜藝節目，重拾歌手身分，不過，被爆出是惡鄰居之後，她透過經紀人表示歉意，更承諾未來會加強個人管理，「真的很抱歉造成鄰居與管委會的困擾」。

郭書瑤堪稱「全能藝人」歌唱、主持、演戲全都有不錯的成績。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

因廣告竄紅的郭書瑤曾經發行《愛的抱抱》專輯，之後更在2013年主演電影《志氣》拿下第50屆金馬獎最佳新演員獎，並擔任反毒公益大使。之後郭書瑤在2017年演出公視戲劇《通靈少女》再度翻紅，獲得提名金鐘獎迷你影集／電視電影女主角獎，可惜未能敲響金鐘。郭書瑤也曾挑戰主持，2023年她主持的《哈囉！毛小孩》也獲得第58屆金鐘獎益智及實境節目主持人提名，同樣惜敗。

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