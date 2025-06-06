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娛樂 日韓

韓星金鍾碩逝世得年29歲 3天前才更新社群貼文

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國模特兒金鍾碩今天（6日）傳出死訊，得年29歲，死因並未公開。

金鍾碩驚傳逝世，得年29歲。（翻攝自IG）金鍾碩驚傳逝世，得年29歲。（翻攝自IG）

金鍾碩的友人A於昨天（5日）發文，寫著「我的兄弟啊…昨天聽到你離開我們的消息，我的心都碎了，在以後的日子裡都看不到你的笑容，我到現在還不敢相信。」友人A表示，雖然很心痛，但真心感激在一起的時光、回憶，每一天都非常幸福，「雖然你不在我們身邊，但你是這個世界上最大的禮物，我會一輩子把你真藏在心裡，金鍾碩我會一直想念你、一直愛你。」另一位友人B則上傳了一張花圈照，盼金鍾碩能夠安息，表示「我至今仍不敢相信…」

金鍾碩的朋友紛紛在網路上悼念。（翻攝自IG）金鍾碩的朋友紛紛在網路上悼念。（翻攝自IG）

金鍾碩的IG已經轉成非公開。（翻攝自IG）金鍾碩的IG已經轉成非公開。（翻攝自IG）

金鍾碩的Threads仍看得到他3天前的發文。（翻攝自Threads）金鍾碩的Threads仍看得到他3天前的發文。（翻攝自Threads）

29歲的金鍾碩是活躍於美妝、時尚界的模特兒，還曾經在2022年參加tvN戀愛實境節目《Skip》，IG擁有11萬訂閱數，在網路上小有名氣，更有不少支持者。如今傳出噩耗，許多網友都相當震驚，紛紛到金鍾碩的社群表達悼念之意。而金鍾碩的IG在今天上午突然轉為非公開，Threads上仍看得到他3天前的發文，曬出出席活動的自拍美照，沒想到不久後就離開人世。

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