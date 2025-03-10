中國急了嗎？央視逼台灣藝人表態 他曝致命關鍵

中國《央視新聞》帶起轉發「中國台灣省」運動，並細數有哪些台灣藝人跟著轉發。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國「央視新聞」日前出手逼台灣藝人表態，呼籲「帶中國台灣省話題發博」，中國網友也展開獵巫行動，對此，「焦糖哥哥」陳嘉行表示中國操作台灣藝人表忠宣傳效益已微乎其微，像是趙又廷、張韶涵等人本來就是外國籍，跟中華民國沒多少關係，再加上中國幾年前實施「限娛令」，限制了台灣人想到中國發展動機，表態名單是都是資深藝人。

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另外，焦糖哥哥也表示現在微博連中國人自己都不用了，「你中宣部發在微博上是在哈囉嗎？」亦分享「中共怎麼統戰演藝圈的手段」，強調當台灣藝人入境中國，會要求交出微博管理權，重要時刻會集體輸誠，「即使經紀人夠力，但不向共產黨表忠，戲劇、節目以及代言合約一樣有辦法讓藝人噤聲。」

央視新聞是在7日提及「中國台灣省」是台灣唯一稱謂，隨後有不少台灣藝人跟進轉發微博貼文，引發關注。

焦糖哥哥臉書全文：

中國操作藝人表忠的宣傳效益已微乎其微

美國以多項手段制裁中共，國務院還公開批判中共扭曲聯合國《2758決議案》，結果中共找台灣出氣，讓藝人在微博上出現「中國台灣省」的貼文，實在有夠蒼白無力。

有幾點可以讓大家看門道，也順便指導一下中共中宣部該調整統戰手段了。

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