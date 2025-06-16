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林志玲不再是台灣第一名模！ 486先生怒轟「中國玲」

「第一名模」林志玲昨被「486先生」陳延昶開酸。（翻攝自林志玲臉書）「第一名模」林志玲昨被「486先生」陳延昶開酸。（翻攝自林志玲臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕團購電商名人「486先生」陳延昶15日無預警在臉書開酸曾是「台灣第一名模」林志玲，他直言：「不是我嗆她，是她自己選擇了這個姿態。」

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486先生說，林志玲為什麼被他戲稱為「中國玲」？不是因為她在中國工作、拍戲、代言，「很多藝人去中國發展，我都理解，畢竟那裡市場大、機會多，大家都有選擇的自由，但有些事，真的讓人看不下去。」

團購電商名人「486先生」陳延昶色彩鮮明，向來有話直說。（翻攝自486先生臉書）團購電商名人「486先生」陳延昶色彩鮮明，向來有話直說。（翻攝自486先生臉書）

486先生直嗆林志玲：「每年10月1日中國國慶，林志玲總是第一個在微博發文祝『祖國生日快樂』，而且還用的是那個特別敏感的字眼——『祖國』。」他表示，「祖國」這兩個字，不是隨便寫的，「對中國人來說，那是中華人民共和國；對我們台灣人來說，我們的國家叫做中華民國。」

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「一個出生在台灣、靠著台灣起家的藝人，到了中國，這樣發文，不會有人覺得不妥嗎？」486先生重申，他沒想要上綱到什麼政治立場，但作為一個有影響力的公眾人物，在這樣敏感的節日說這種話，難免讓人覺得，你已經不只是去那邊賺錢了，而是連立場都靠過去了。
486先生坦言，她現在不是林志玲，是「中國玲」，「不是我嗆她，是她自己選擇了這個姿態。」

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