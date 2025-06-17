百萬辣模搭機穿性感內衣「巨乳卡安全帶」不舒服狂調整晃動

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕辣模Yumi.k擁有傲人G罩杯，從不吝嗇與粉絲分享辣照，在IG上有174.9萬人追蹤，她時常出國遊玩，穿著也十分火辣。近日她在社群平台上分享一段影片，搭機時因為被安全帶勒的相當不舒服，因此不斷調整姿勢，不過由於Yumi.k的上衣布料極少，雙球呼之欲出，吸引超過67.6萬觀看次數。

辣模Yumi.k調整安全帶影片吸引大批網友朝聖。（翻攝自IG）

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Yumi.k近日在IG上分享了一段影片，畫面中她疑似坐在飛機座位中，「前面的安全帶不管怎樣都開著不舒服」，只見她不斷調整安全帶的位置，就是不想卡在兩胸之間。不過Yumi.k上身穿著一件看似內衣的Bra Top，布料極少，胸前兩顆雙球隨著變換姿勢而不斷震動。影片曝光後惹得大批網友鼻血直流，紛紛留言：「不用綁，我抱著妳就好了」、「我想當妳的安全帶」、「自然的哪個角度都好看」、「所以這個影片2小時，是正常的嗎？」、「抱好抱滿」。

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