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國分太一謝罪！日本電視台證實「多次犯案」 30年招牌節目沒了

國分太一（左）確定退出主持30年的《THE！鐵腕！DASH！！》，右為TOKIO隊友城島茂。（翻攝自X）國分太一（左）確定退出主持30年的《THE！鐵腕！DASH！！》，右為TOKIO隊友城島茂。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本男團TOKIO的成員國分太一一直以「零負評」著稱，今天卻傳出涉及重大案件，日本電視台今天（20日）稱國分太一多次違規，因此將他踢出30年的招牌節目《THE！鐵腕！DASH！！》，社長福田博之表示不會提出刑事告訴，而國分太一則向電視台謝罪。

日本電視台社長福田博之召開記者會，不斷跳針強調要保護隱私，惹怒現場記者。（ANNnewsCH YouTube）日本電視台社長福田博之召開記者會，不斷跳針強調要保護隱私，惹怒現場記者。（ANNnewsCH YouTube）

日本電視台社長福田博之今天針對國分太一案件召開記者會，不過面對記者各種尖銳回答，福田博之始終跳針回應，數度強調因為涉及相關人士隱私，所以不願透露到底發生什麼事情，激怒現場記者，讓記者大罵「什麼都不能說」、「為什麼要開記者會」、「全國的人都在看呢，什麼都不說」，現場亂成一團。

針對此案，福田博之表示自己在5月27日知情，在發現問題之後就與相關部門以及管理層討論，並迅速委託外部專家進行調查，確定國分太一有問題，基於第三方律師的調查結果，今天決定請他離開《THE！鐵腕！DASH！！》。電視台員工在6月18日通知國分太一退出，國分太一則當即謝罪：「發生這樣的事情，真的非常對不起。」

福田博之表示，不會對國分太一提出刑事告訴，也沒有懲處任何電視台員工。不過福田博之表示：「對於找國分太一（主持節目）一事，我覺得（電視台）也有責任。」被問到有沒有受害者？福田博之拒絕回應。

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