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娛樂 日韓

不只密會！THE BOYZ周鶴年爆「性交易」明日花綺羅

周鶴年（左）爆出性交易明日花綺羅，消息震驚粉絲。（翻攝自X，合成圖）周鶴年（左）爆出性交易明日花綺羅，消息震驚粉絲。（翻攝自X，合成圖）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團THE BOYZ成員周鶴年今（18）遭公司One Hundred Label開除退團，原因本來是私生活混亂，爆出密會明日花綺羅，不過據韓媒《Ten Asia》報導，原來周鶴年還和明日花綺羅發生性關係，並給予金援。

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今有多位韓國娛樂圈人士向《Ten Asia》透露，周鶴年5月下旬在日本東京一家私人酒吧和明日花綺羅相識，兩人更近一步發生關係；特別是周向明日花綺羅支付費用，據知公司旗下另一位製作人也因性交易遭停職。

據知，最初周鶴年矢口否認此事，但被報導後，最終向公司坦承事實，只是一開始公司只以他「私生活問題」為由，宣布退出團體，並解除專屬合約，沒想到猛料被韓媒爆出。

另據《韓國性交易懲罰法》第21條規定，實施性交易行為者，可被處以一年以下有期徒刑或不超過300萬韓幣（約台幣6萬4349元）的罰款。

經紀公司One Hundred緊急讓周鶴年退團止血，仍背負龐大壓力，表示未來將竭盡全力，提供資源，好讓THE BOYZ其他成員繼續順利活動。

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