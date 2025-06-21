震撼彈！戴佩妮確定缺席金曲獎原因曝光

戴佩妮今晚現身小巨蛋出席「hito流行音樂獎」。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后戴佩妮今晚現身小巨蛋「hito流行音樂獎」，拿下「hito創作歌手」獎項，她受訪驚爆，下週金曲獎頒獎典禮因為要回馬來西亞，確定無法出席，「不會覺得可惜，心同在，肉身不在沒有關係」，打趣先得了「在家女歌手」這項大獎。

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戴佩妮今晚現身小巨蛋出席「hito流行音樂獎」。（記者王文麟攝）

戴佩妮剪了俏麗短髮露面，她已安排行程要回大馬陪伴家人，對於本屆金曲獎能否再次封后，表示一切平常心。歌后更謙虛地說，「每一年都是平常心，沒有變過，好的歌手太多了，（得獎）這就是運氣，那年是我很幸運」。

戴佩妮今晚現身小巨蛋出席「hito流行音樂獎」。（記者王文麟攝）

至於下半年「雙生火焰」巡演是否有機會在高雄巨蛋登場，戴佩妮笑回：「有聽到大家的心聲，有放在心裡面，沒有去過，當然會想呀。」

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