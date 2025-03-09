還是不認黃子佼有罪！孟耿如道歉文中「這句話」又遭轟

黃子佼爆性醜聞，手裡還握有2千多支未成年性影像，老婆孟耿如今發長文再度向大眾致歉。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人黃子佼2023年捲入性騷風波，去年更被查出是偷拍論壇「創意私房」的高級會員，握有高達2259部的未成年性影像。老婆孟耿如也遭牽連，於今（9）日發長文致歉，宣布不支持黃子佼復出，並且自有品牌都將不再營業，怎料孟耿如道歉文中1句話被網友放大解讀，認為她始終都沒認為黃子佼有罪。

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孟耿如稱黃先生做了錯事，遭網友解讀「到現在都還不認黃子佼犯罪」。（翻攝自臉書）

孟耿如今發長文致歉，「黃先生做了錯事，傷害了許多人，事發第一時間，我錯愕惶恐不可置信，身為妻子及孩子的母親，當下只想到以家人身份發聲，卻做出一些急切及不適切的發言，想再度為當時有欠思考造成的傷害，及受傷的所有人致歉」，同時也強調將關閉所有的社群帳號，誠心沉潛反省，將時間與心力專注於守護女兒的教育與成長。

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不過她那句「黃先生做了錯事」遭網友砲轟，「到現在都還不認黃子佼犯罪嗎」、「真偉大，不離不棄」、「還說是『錯』事，是犯罪了好嗎，真的很噁」。

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