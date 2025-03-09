孟耿如道歉止血！ 「昔喊老公加油、替黃子佼辯解」掀兩極反應

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人黃子佼2023年捲入性騷風波，去年更被查出是偷拍論壇「創意私房」高級會員，握有大量未成年不雅片，近日他與老婆孟耿如帶著女兒同享天倫樂遭拍，讓此事再度掀起熱議。對此，孟耿如今（９）日於社群道歉止血，沒想到引起網友論戰。

孟耿如（右）今發文道歉。（資料照，青鳥旅行提供）

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孟耿如今天發長文致歉，「黃先生做了錯事，傷害了許多人，事發第一時間，我錯愕惶恐不可置信，身為妻子及孩子的母親，當下只想到以家人身份發聲，卻做出一些急切及不適切的發言，想再度為當時有欠思考造成的傷害，及受傷的所有人致歉。」並表示，黃子佼沒有復出演藝圈的計畫，自己也不會支持，「我將會於一天後無限期關閉所有的社群帳號，不再公開發表任何訊息，誠心沉潛反省，將時間與心力專注於守護女兒的教育與成長。」

孟耿如道歉止血。（翻攝自臉書）

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貼文一出，立刻引起熱議，值得注意的是，網友的反應相當兩極。其中，不少人留言鼓勵孟耿如，認為黃子佼的錯不該「禍及妻女」，希望她繼續加油，期待她的新作品。

孟耿如曾在黃子佼道歉文喊加油。（翻攝自臉書）

然而，有網友提起，孟耿如曾在黃子佼道歉文留言，「我永遠愛你，加油老公」，怒指這是力挺性犯罪加害者，此外，她先前還以「黃先生未了解販售者影片的取得來源」淡化罪行。先前種種行徑，導致不少人對這份道歉不領情，紛紛留言怒批，「是感覺到要被抵制才發這篇文嗎？」、「黃先生擁有2000多部的小朋友影像欸！不道歉只是一直狡辯！這真的是可以輕易去原諒的嗎？」、「妳選擇了跟黃先生（黃子佼）一起，那麼這些就是你們應該承受的，不要出現在大眾面前，好好反省道歉才是吧！尤其是影片裡那些受害的未成年們，他們要用一生去面對修補傷痕，而你們只是消失在大眾面前一點都不過分好嗎！」

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