連黃越綏都被PUA過！李怡貞挖「黃宥嘉黑歷史」條列式開戰

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕律師李怡貞與醫師黃宥嘉的隔空交戰再度升溫，繼先前針對金秀賢風波與呂秋遠事件隔空開戰後，李怡貞今（20）日又發文開轟，痛批黃宥嘉幾年前曾以裝可憐手法操作媒體，連前輩黃越綏都未能倖免，痛斥對方人設極虛假。

李怡貞時常與網友分享時事。（資料照，記者張文川攝）

李怡貞指出，昨天有粉絲在直播中提起，黃越綏與黃宥嘉過往嫌隙，她特地稽核後發現，當年黃越綏僅針對黃宥嘉在節目中稱婆婆為「胎哥」一事提出評論，卻意外引爆黃宥嘉情緒失控，「搬出媽媽深夜寫信、說自己活不下去、連殯儀館都選好了」，演出一齣大戲。

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醫師黃宥嘉。（翻攝自臉書）

黃越綏。（資料照，記者翁聿煌攝）

李怡貞更列出多項質疑，包含黃宥嘉婚姻僅兩年、卻過著極度奢華生活，消費水準遠超出當時醫師收入，且兩名孩子雖早產，卻由前夫家傾力照料，如今卻又以「孩子有病」博取同情。她怒轟：「幾年過去了，黃宥嘉一點都沒長進的在情緒勒索，延續各種雙面人手法，用裝委屈小媳婦的方式在欺世，這招真的沒用了！」最後更諷刺喊話：「請妳千萬不要撤告、不要道歉，繼續演戲，我會讓妳自己走進地檢署認證妳的惡劣。」

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