12生肖「大暑後、立秋前」運勢一次看！ 虎龍猴豬…脫殼迎貴人

高宏寓建議，「大暑」這天將印章、棉被拿去太陽下曝曬，有助於求財、改運。（高宏寓提供）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕今天（7/22）是農曆6月28日，適逢節氣「大暑」，理應是一年當中氣溫最熱的時候，但全台接連幾日卻因颱風「薇帕」前腳剛走，又遇「范斯高」風雨欲來，而少了幾分炙熱難耐的不適感。

風水師高宏寓解釋，「大暑」是24節氣中的第12個節氣，此時太陽在黃道上運行至120度，也是陽氣極盛的時候，不只對運勢有所影響，當人體體內濕氣熱氣不易散出時，便容易導致體內上火，精氣神緊繃，出現咽喉腫痛、腰閃到、落枕、口舌生瘡…等症狀；建議趁大暑這天多攝取水分，並多補充維生素B、C群，綠豆、薏仁、蓮子等清熱降火氣食材，把握機會排毒、排濕、排寒、淨化皮膚。

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【午時曬印章、棉被 「求財改運」好時機】

那麼，「大暑」是求財、求健康的好日子嗎？對此疑問，高宏寓表示，這天是陽氣極盛之日，如有身體濕氣重、異味性皮膚炎、過敏、手腳四肢畏寒者，不妨趁午時「11：10～12：30」，打開室內窗戶讓日照淨化住宅空間，並到戶外走走，曬太陽10分鐘，補充維生素D；也可將印章、棉被拿去太陽下曝曬改運。

如遇下雨，不妨選一個平靜之地「正念」冥想，調整呼吸～對增強「好的運勢」很有幫助。

高宏寓提點，就風水運勢而言，從「大暑」過後一直到「立秋」之前，不同生肖的朋友們要注意的「地方」也不盡相同，整理如下：

➤生肖鼠｜壓力升級 事業宜順勢而為

節氣大暑後自我壓力會提升，情緒容易波動。須多加留意溝通時的口氣，論事業運，宜順勢而為，努力將有收穫，表現相得益彰，切莫投機、冒然而行。建議可點芳香精油舒緩精氣神。

➤生肖牛｜遠離是非 慎防背信之約

遠離是非之地，勿成是非之人，慎防背信之約，要怎麼收穫先怎麼栽，一切從善，穩中求健，切莫堅持己見，不聽勸言。論感情將有轉機，宜換位思考。可多安排長途旅行舒壓。

➤生肖虎｜迎正偏財 貴人運搶搶滾

貴人提攜，宜主動保握住時機，有機會獲得上司賞識與升遷；論正偏財，一切皆穩，宜適度理財規劃、資產配置。

➤生肖兔｜運勢趨弱 財運忌三心二意

節氣大暑後運勢偏弱，易工作阻力多，會感到疲憊或受外界干擾，切莫被道德綁架，寄託希望，自我否定；論財運忌三心二意，注意詐騙陷阱。

➤生肖龍｜遠方貴人 感情小別勝新婚

先聲奪人的一刻，遠方自有貴人，宜多元合作，切莫墨守成規；論感情，小別勝新婚，偶爾保持距離美，生活多點儀式感，有助增溫。

➤生肖蛇｜切莫貪婪 機會與挑戰並存

本命年將進入自我突破期，機會與挑戰並存，成敗取決一切；論自身，宜回到善的本質，養好磁場，心口合一，切莫貪婪，必有損失。

➤生肖馬｜人氣飆升 勇敢跨出舒適圈

大暑後人氣飆升，也屬易燃易爆炸之時，偶有自我懷疑，偶有崩潰情緒；論自身，宜投資自己的腦袋，跨出舒適圈，少抽菸。

➤生肖羊｜掌握先機 突破內外壓力合擊

內外壓力交加，猶豫不決恐失機。論工作，切忌耍小脾氣、小任性；少吃速食類的薯條炸雞，宜改善飲食，多往戶外走走、透氣。

➤生肖猴｜脫殼轉運 小偏財宜多做公益

大暑後突破重圍，脫殼轉運，事業上可有表現、合作的機會，切莫當薪水小偷，能躲就躲；論財運有偏財機會，可小試手氣，多做公益。

➤生肖雞｜隨遇而安 低調沉潛守住底線

大暑後依舊隨遇而安，論事業想突破又不知從何做起，情緒易受環境影響，避免過度追求完美，想做又不能被講，陷入自我矛盾。

➤生肖狗｜心累人懶 不如轉念衝刺健康

大暑後就是一個「懶」字，無力重振，論工作切莫埋頭苦幹，易感到欲振乏力；失志時看看自己的肚子，宜犒賞自己筋骨，多去健身運動，激起原有的動力。

➤生肖豬｜主動出擊 出現異業合作機會

機會掌握在手裡，宜主動出擊，貴人自在遠方，有異業合作機會；論健康，有過多決策壓力時，宜放過自己，不要太過緊繃，適當的做好時間管理。

【台語俗諺：大暑熱不透 大水風颱到】

意思是：大暑這一天如果不夠熱，就表示氣候不順，今年必須特別注意水災或風災，以免影響農作物收成！

☆民俗說法僅供參考☆

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