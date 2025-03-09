晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

劉亦菲表態翻車！轉發「一個中國」漏掉1句 小粉紅氣炸

劉亦菲轉發央視新聞被轟不夠有誠意。（翻攝自微博）劉亦菲轉發央視新聞被轟不夠有誠意。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中共全國人大三次會議記者會7日談及台灣關係，宣稱「台灣唯一稱謂是中國台灣省」，對此，中國央視新聞掀起轉發運動，不少投懷中國市場的台灣藝人紛紛跟進，被視為中國「國民女神」的劉亦菲也轉發，但卻被嚴厲的小粉紅指出省略關鍵字，痛批她「表態無效」。

劉亦菲雖然在中國出道，但實際上是美國國籍，近來因為和華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東在微博互相關注，被猜測將成為華為最新代言人，而她的美國籍立即成為攻擊目標，就連她轉發央視新聞表態寫「只有一個中國」，也被認為不夠愛國。

由於先前傳出劉亦菲將代言華為，已經讓中國網友感到不滿，「讓一個美國人來代言？」、「她不是美籍嘛？」如今劉亦菲轉發央視貼文，卻未在文中提到，「台灣從來不是一個國家」或「中國台灣省」等關鍵詞，讓小粉紅紛紛痛批她「擦邊球」，因此對她的轉發行為並不買單。

事實上，此次侯佩岑成為首位表態的台灣藝人，包含張韶涵、歐陽娜娜、歐陽娣娣、趙又廷、陳昊森、陳喬恩、陳妍希等人也都接力轉發，令不少台灣網友看了痛批「別拿台灣護照，一點說服力都沒有」、「這些為了生存的藝人，不得不昧著良心說話」、「中華民國國籍放棄了嗎？請政府幫她註銷謝謝」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中