劉亦菲表態翻車！轉發「一個中國」漏掉1句 小粉紅氣炸

劉亦菲轉發央視新聞被轟不夠有誠意。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中共全國人大三次會議記者會7日談及台灣關係，宣稱「台灣唯一稱謂是中國台灣省」，對此，中國央視新聞掀起轉發運動，不少投懷中國市場的台灣藝人紛紛跟進，被視為中國「國民女神」的劉亦菲也轉發，但卻被嚴厲的小粉紅指出省略關鍵字，痛批她「表態無效」。

劉亦菲雖然在中國出道，但實際上是美國國籍，近來因為和華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東在微博互相關注，被猜測將成為華為最新代言人，而她的美國籍立即成為攻擊目標，就連她轉發央視新聞表態寫「只有一個中國」，也被認為不夠愛國。

請繼續往下閱讀...

由於先前傳出劉亦菲將代言華為，已經讓中國網友感到不滿，「讓一個美國人來代言？」、「她不是美籍嘛？」如今劉亦菲轉發央視貼文，卻未在文中提到，「台灣從來不是一個國家」或「中國台灣省」等關鍵詞，讓小粉紅紛紛痛批她「擦邊球」，因此對她的轉發行為並不買單。

事實上，此次侯佩岑成為首位表態的台灣藝人，包含張韶涵、歐陽娜娜、歐陽娣娣、趙又廷、陳昊森、陳喬恩、陳妍希等人也都接力轉發，令不少台灣網友看了痛批「別拿台灣護照，一點說服力都沒有」、「這些為了生存的藝人，不得不昧著良心說話」、「中華民國國籍放棄了嗎？請政府幫她註銷謝謝」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法