BIGBANG重磅回歸 20週年登科切拉 歌單曝光

「BIGBANG」成員（左起）大聲、GD、太陽，即將登場科切拉。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓大勢男團BIGBANG終於迎來2026年最具指標性的回歸里程碑。為慶祝出道20週年，成員「GD」G-Dragon、太陽、大聲宣布，將於加州時間4月12日在全球重要音樂盛典「Coachella 2026（科切拉音樂節）」登場。

官方日前搶先揭曉表演歌單，BIGBANG確定會演唱《Fantastic Baby》、《BANG BANG BANG》以及《We Like 2 Party》3首經典神曲確定入選，全球粉絲喊喊：BIGBANG IS BACK！

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BIGBANG宣布登上科切拉音樂節舞台，令VIP非常興奮。（翻攝自X）

這次3人合體挑戰大規模正式演出，對於不少VIP（粉絲名）來說，更具意義，因為這是BIGBANG繼2024年MAMA頒獎典禮驚喜合體之後，再次讓VIP看到皇冠燈在切科拉音樂季閃耀。

BIGBANG預計於加州時間4月12日（週日）晚上10點半登場（台灣時間4月13日下午1點半），屆時Coachella官方YouTube頻道將提供全程免費直播，讓世界各地粉絲都能見證這場歷史性的回歸。

BIGBANG出道20週年，他們即將登上科切拉音樂節舞台，被視為重要回歸指標。（讀者提供）

2006年YG娛樂推出BIGBANG掀起樂壇巨浪，歷經成員更迭與風波，加上之後勝利因夜店暴力、毒品、性醜聞退團；T.O.P服役期間爆發呼麻案，合約到期後轉為個人發展。目前BIGBANG為「三人體制」展現出前所未有凝聚力。

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