尹恩惠承認「不紅了」 坦言10年沒購買精品

尹恩惠在Youtube頻道承認自己因人氣下滑陷入憂鬱。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕41歲的韓國女星尹恩惠近日在YouTube頻道上傳影片，坦承自己因人氣下滑陷入憂鬱，與他人比較的情緒也令她崩潰。

尹恩惠曾經是亞洲炙手可熱的韓劇女神，她在「當負面想法讓我感到痛苦時」這段影片中，展現出少見的情緒。多年沒有新作品的尹恩惠，1997年從傳奇女團Baby V.O.X出道，之後轉型演員，拍攝《宮 野蠻王妃》、《咖啡王子1號店》等熱門韓劇紅遍亞洲，可說演藝事業達到顛峰。

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尹恩惠過去廣告代言接不停，也頻繁受邀出席巴黎時裝週、紐約時裝週，是亞洲鼎鼎有名的女星。

尹恩惠過去是各大時裝週常客。（翻攝自X）

2015年尹恩惠參加中國綜藝節目，讓自己陷入抄襲服裝設計師風波，之後形象重創，人氣也下滑。2018年尹恩惠復出拍攝韓劇《心動警報》，豈料收視慘淡，之後就很少再見到她有新的戲劇作品。

尹恩惠在影片中說，自己過去受邀出席各大時裝週活動，如今在社群媒體上看到昔日畫面，都會忍不住想「我以前也去過那個品牌活動，我以前也是那樣的」然後逐漸感受到自己好像變得沒有什麼影響力，開始懷念過往時期，更陷入憂鬱。

尹恩惠承認自己已經10年沒有購買過昂貴精品。（翻攝自X）

尹恩惠想不起來從什麼時候開始，她走出「沉溺於過去」的情緒，她微笑說現在她擁有從容與自由，更開始學會愛自己、享受生活，每一天都像是上天賜予的禮物。

她透露自己過去10年幾乎沒有購買昂貴精品，奇妙的是，也並未因此感到不幸福。尹恩惠說：「我不是說那些東西沒有價值，對某些人來說可能是很大的快樂，但不應該因為與他人比較而去追求。」

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