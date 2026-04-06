「中文怪物」救不了酷的夢 跌落神壇引爆退追潮

法籍網紅「Ku」經營YouTube頻道「Ku’s Dream酷的夢」，因徵才引爆退追潮。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕法籍網紅「Ku」經營YouTube頻道「Ku's Dream酷的夢」，擁有230萬訂閱，近日公開徵才引風波，前員工網路發文指工作內容「工作邊界模糊」，被網友質疑是慣老闆。根據前員工發文表示，酷曾私下發表貶低台灣言論，引發退追潮。

文中指出有次一所大學邀請酷演講，談百萬點閱秘訣，他卻很輕浮的回答：「你就花錢請一個台灣人當企劃，反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑」。這段話在網路掀起強烈爭議，更有人忿忿不平的直接退追。

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酷去年因企劃《中文怪物》，在網路熱播，引起討論。（翻攝自臉書）

發文曝光後，粉絲紛紛留言，「我看到徵人寫說玻璃心勿來或抗壓低勿來，就覺得這一定是那種包山包海要你什麼都做的工作」，「已退訂」、「在hook跟它們還沒鬧翻前，我已經覺得這個人很沒禮貌」、「幸好我完全沒追這個YTB」。更有粉絲認為，所有外籍YouTuber裡頭，最愛台灣的，絕對是瑞莎。

網友退追酷的社群平台帳號及YouTube頻道。（翻攝自臉書）

退追潮爆發後，酷的YouTube頻道訂閱者為228萬、IG追蹤者37.7萬、FB追蹤人數39萬、Threads追蹤人數13萬。不過，仍有其他YouTuber出面認為酷本人就是一個自我要求極高的人，他對自己的要求絕對比對員工的要求還要高，認為可能因為這樣，才讓人覺得他給人極大壓迫感。

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