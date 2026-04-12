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娛樂 電影

《蝙蝠俠》資深男星辭世 約翰諾蘭享壽87歲

英國資深男演員約翰諾蘭（左），11日驚傳離世。（翻攝自X）英國資深男演員約翰諾蘭（左），11日驚傳離世。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國資深男演員約翰諾蘭（John Nolan）昨（11）日驚傳離世，享壽87歲。他曾演出電影《黑暗騎士》系列，也是奧斯卡導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的叔叔。

在影壇活躍60年的約翰諾蘭，最為影迷熟悉的作品包括：《蝙蝠俠》三部曲、影集《疑犯追蹤》、等。影集《沙丘：預言》是他的遺作，他在當中飾演議會發言人，同時也是他人生最後一部作品。

約翰諾蘭曾經在《蝙蝠俠：開戰時刻》當中，當中飾演韋恩企業董事道格拉斯．弗雷德里克斯。（路透）約翰諾蘭曾經在《蝙蝠俠：開戰時刻》當中，當中飾演韋恩企業董事道格拉斯．弗雷德里克斯。（路透）

約翰諾蘭曾在《蝙蝠俠：開戰時刻》當中飾演韋恩企業董事道格拉斯．弗雷德里克斯（Douglas Frederricks），並參與電影《黑暗騎士》系列演出。

他11日被證實離世，但死因尚未公開，導演侄子克里斯多福諾蘭代表發聲明，「我的叔叔約翰是我認識的第一位藝術家，他教會了我尋求真理和創作成就的快樂，我非常想念他。」

約翰諾蘭早年在倫敦的劇場中嶄露頭角。（翻攝自X）約翰諾蘭早年在倫敦的劇場中嶄露頭角。（翻攝自X）

約翰諾蘭的家庭生活同樣備受關注，他與女星金哈特曼（Kim Hartman）結婚，育有兩名子女，被形容為一位「演員、導演和自由的靈魂」，早年在倫敦的劇場中嶄露頭角，曾在皇家莎士比亞劇團進修2年，隨後以1970年電視劇《Daniel Deronda》成名。

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