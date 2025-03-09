舔共網紅被罵翻...喊「網路不是法外之地」 網友一句話酸爆

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕專欄作家蔡潔米（Jamie Tsai）近日在社群平台發表「台灣是中國的一部分」的言論，引起輿論撻伐。針對網友的批評，她昨（8）日表示已蒐證，呼籲大家自重。不過，此言再次點燃台灣網友怒火，痛轟：「需要法治民主自由時，又想到自己是台灣人」，還有人反問她：「要用哪一國的法律？」

蔡潔米日前一番舔共言論遭網友撻伐。（翻攝自臉書）

蔡潔米日前發布一段短影音，標題為「掙扎了很久要不要發這條視頻？一個關於『自由』的討論」，她在留言區與網友互動時說，「台灣是中國的一部分，這是國際普遍認知，但有些人不敢面對這個現實。我出國時一定會向外國朋友說明，中華民國已經不存在，台灣只是中國的一個省分。」

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種種舔共言論，引起輿論撻伐。對此，蔡潔米昨天於臉書發文示警，「網路不是法外之地，交流的意義是不同立場也能理性討論，任何帶非理性人身攻擊的留言，都已蒐證請自重。」

豈料，該貼文曝光後，留言區一面倒再度譴責蔡潔米。網友紛紛湧入留言區狠酸，「需要錢時想到自己是中國人，需要法治民主自由時，又想到自己是台灣人」、「請問你是要去公安局提告嗎？」、「好奇會拿哪一國的法律來治？」

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