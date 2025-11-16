自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

館長遭三大心腹集體爆料！業界曝他「5特質」易被統戰利用

萬君玲撰文分析館長特質，憂遭統戰利用。（資料照，記者陳逸寬攝）萬君玲撰文分析館長特質，憂遭統戰利用。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔娛樂中心／綜合報導〕「館長」陳之漢近日遭昔日核心團隊「大師兄」李慶元、特助小偉與總監吳明鑒開直播連番爆料，指控他身體狀況不佳、要求員工拍攝私密影像、公司投資黑幕，以及自豪在中國「有後台」等內容，引發輿論震盪。館長昨也開直播反擊。面對此風波，編劇與製片人萬君玲特別發文點出館長五大特質：「易怒、衝動、講義氣但欠思考、崇尚力量、流量龐大」，直指這類人最容易成為中國統戰系統的理想目標。

爆料者李慶元指出，館長指稱他們恐嚇勒索，逼得他不得不站出澄清。他強調自己自成吉思汗健身房草創以來一路協助處理各種事件，包括蘭小明、金鋼刀、統促黨衝突等，「沒有功勞也有苦勞」。若館長再以直播抹黑，他將陸續公開更多資料，相關證據都已交給警方。

任職15年的特助小偉則情緒激動爆料，稱多年以來忠心耿耿卻遭受精神壓力，更指館長曾要求他拍攝夫妻私密內容，「我當時覺得是命令，只能照做」。他表示壓抑十年，最終要求館長道歉，聽到道歉時情緒潰堤。

總監吳明鑒則揭露「成吉思汗」初期投資並非來自館長本人，而是他與其他股東支撐，更稱館長後期要涉入中國投資，甚至要求股東簽署「不明內容」文件，讓團隊深感不安。

館長昨開直播為這些爆料反擊，痛罵爆料為「十年前的錄音」，強調「36歲身體怎麼可能不好」，也無奈表示不可能整天直播澄清房事，甚至抱著老婆痛哭。

萬君玲憂心爆料指館長自稱在中國「有後台」甚至能「對付政敵」，若涉及中國資金或統戰系統，恐成國安議題，她呼籲相關單位儘速立案調查，「比性騷擾更嚴重的是中國滲透」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中