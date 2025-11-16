館長遭三大心腹集體爆料！業界曝他「5特質」易被統戰利用

萬君玲撰文分析館長特質，憂遭統戰利用。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔娛樂中心／綜合報導〕「館長」陳之漢近日遭昔日核心團隊「大師兄」李慶元、特助小偉與總監吳明鑒開直播連番爆料，指控他身體狀況不佳、要求員工拍攝私密影像、公司投資黑幕，以及自豪在中國「有後台」等內容，引發輿論震盪。館長昨也開直播反擊。面對此風波，編劇與製片人萬君玲特別發文點出館長五大特質：「易怒、衝動、講義氣但欠思考、崇尚力量、流量龐大」，直指這類人最容易成為中國統戰系統的理想目標。

爆料者李慶元指出，館長指稱他們恐嚇勒索，逼得他不得不站出澄清。他強調自己自成吉思汗健身房草創以來一路協助處理各種事件，包括蘭小明、金鋼刀、統促黨衝突等，「沒有功勞也有苦勞」。若館長再以直播抹黑，他將陸續公開更多資料，相關證據都已交給警方。

任職15年的特助小偉則情緒激動爆料，稱多年以來忠心耿耿卻遭受精神壓力，更指館長曾要求他拍攝夫妻私密內容，「我當時覺得是命令，只能照做」。他表示壓抑十年，最終要求館長道歉，聽到道歉時情緒潰堤。

總監吳明鑒則揭露「成吉思汗」初期投資並非來自館長本人，而是他與其他股東支撐，更稱館長後期要涉入中國投資，甚至要求股東簽署「不明內容」文件，讓團隊深感不安。

館長昨開直播為這些爆料反擊，痛罵爆料為「十年前的錄音」，強調「36歲身體怎麼可能不好」，也無奈表示不可能整天直播澄清房事，甚至抱著老婆痛哭。

萬君玲憂心爆料指館長自稱在中國「有後台」甚至能「對付政敵」，若涉及中國資金或統戰系統，恐成國安議題，她呼籲相關單位儘速立案調查，「比性騷擾更嚴重的是中國滲透」。

