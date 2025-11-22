自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金馬62》曾敬驊哭到後台！許願帶父母出國：希望他們放下工作

曾敬驊在後台被要求親金馬獎盃、跳躍。（新聞攝影組攝）曾敬驊在後台被要求親金馬獎盃、跳躍。（新聞攝影組攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在北流舉行，最佳男配角得主為曾敬驊，他一獲獎就瞬間淚崩，哭得一把鼻涕一把淚，並與《我家的事》的家人、導演潘客印擁抱。

金馬62最佳男配角入圍者包括《深度安靜》金士傑、《左撇子女孩》黃鐙輝、《我家的事》曾敬驊、《我家的事》姚淳耀、《今天應該很高興》黃秋生，最後由曾敬驊勝出。

曾敬驊現身新聞中心破涕為笑，還應攝影要求親金馬獎盃、跳躍，他坦言：「其實名字喊出來的那一刻，跟誰擁抱、有誰跟我說些什麼都忘了。」被問到為什麼哭得這麼慘？提問似乎又戳中他的淚點，竟然又淚灑現場，「我剛剛其實有點在發呆，老實說我有點害怕當下，很多人的目光聚集在我身上，我不太習慣這個，我有點害怕，我不知道是角色帶給我的，還是我原本其實就是這樣子，突然有點放空，聽到自己的名字，我好感激一路以來碰到的。」

曾敬驊在後台再度哭了出來，許願帶父母出國玩。（新聞攝影組攝）曾敬驊在後台再度哭了出來，許願帶父母出國玩。（新聞攝影組攝）

至於得獎後最想做的事情？曾敬驊希望明年農曆過年能帶著父母出國，說到這裡他又哭了，「因為他們好像沒有出過國，他們都是老實人，一直都在工作，想說服他們把工作放下，我希望我這次拿到金馬獎，我可以用這個獎盃，讓他們放下一些執念。」曾敬驊的父母在宜蘭開早餐店。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中