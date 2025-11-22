金馬62》曾敬驊哭到後台！許願帶父母出國：希望他們放下工作

曾敬驊在後台被要求親金馬獎盃、跳躍。（新聞攝影組攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在北流舉行，最佳男配角得主為曾敬驊，他一獲獎就瞬間淚崩，哭得一把鼻涕一把淚，並與《我家的事》的家人、導演潘客印擁抱。

金馬62最佳男配角入圍者包括《深度安靜》金士傑、《左撇子女孩》黃鐙輝、《我家的事》曾敬驊、《我家的事》姚淳耀、《今天應該很高興》黃秋生，最後由曾敬驊勝出。

曾敬驊現身新聞中心破涕為笑，還應攝影要求親金馬獎盃、跳躍，他坦言：「其實名字喊出來的那一刻，跟誰擁抱、有誰跟我說些什麼都忘了。」被問到為什麼哭得這麼慘？提問似乎又戳中他的淚點，竟然又淚灑現場，「我剛剛其實有點在發呆，老實說我有點害怕當下，很多人的目光聚集在我身上，我不太習慣這個，我有點害怕，我不知道是角色帶給我的，還是我原本其實就是這樣子，突然有點放空，聽到自己的名字，我好感激一路以來碰到的。」

曾敬驊在後台再度哭了出來，許願帶父母出國玩。（新聞攝影組攝）

至於得獎後最想做的事情？曾敬驊希望明年農曆過年能帶著父母出國，說到這裡他又哭了，「因為他們好像沒有出過國，他們都是老實人，一直都在工作，想說服他們把工作放下，我希望我這次拿到金馬獎，我可以用這個獎盃，讓他們放下一些執念。」曾敬驊的父母在宜蘭開早餐店。

