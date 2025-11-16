「月領45萬不做事」 館長怒轟：不想再被勒索

館長否認所有爆料。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕成吉思汗健身房創辦人「館長」陳之漢成為網紅及YouTuber後，以意見領袖自居，今年他3度赴中國，一下說自己要到中國做生意，一下子又說自己是兩岸和平大使。近日館長前員工「大師兄」李慶元及資深員工小偉採取毀滅式爆料，表示手中握有館長性愛影音，更指館長曾要求小偉和館嫂發生關係。館長今（16）表示不想再被勒索，更揭露前員工領高薪卻不做事。

館長認為爆料的前員工是因為借錢遭拒絕才挾怨報復。（資料照，記者劉信德攝）

根據《TVBS新聞網》報導，館長受訪時表示，出面爆料的成吉思汗員工，過去月薪界於8～45萬元，但幾乎不做事，甚至在已退股、領走股金後仍留在公司享受福利。館長直言：這群人名下共分配到5輛車，包含配偶也要求配車，每月加總開銷逼近百萬元。由於館長近期收入受到影響，加上3度赴中開銷極大，故提出縮減成本、調整薪資，沒想到因此惹禍上身，埋下爆料的種子。

館長更指出，李慶元近日多次打電話給他欲借錢周轉，被館長拒絕後就進行情緒勒索，以多年交情施壓，爆出這些料最主要的目的就是逼迫館長掏錢。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

