自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「月領45萬不做事」 館長怒轟：不想再被勒索

館長否認所有爆料。（翻攝自YouTube）館長否認所有爆料。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕成吉思汗健身房創辦人「館長」陳之漢成為網紅及YouTuber後，以意見領袖自居，今年他3度赴中國，一下說自己要到中國做生意，一下子又說自己是兩岸和平大使。近日館長前員工「大師兄」李慶元及資深員工小偉採取毀滅式爆料，表示手中握有館長性愛影音，更指館長曾要求小偉和館嫂發生關係。館長今（16）表示不想再被勒索，更揭露前員工領高薪卻不做事。

館長認為爆料的前員工是因為借錢遭拒絕才挾怨報復。（資料照，記者劉信德攝）館長認為爆料的前員工是因為借錢遭拒絕才挾怨報復。（資料照，記者劉信德攝）

根據《TVBS新聞網》報導，館長受訪時表示，出面爆料的成吉思汗員工，過去月薪界於8～45萬元，但幾乎不做事，甚至在已退股、領走股金後仍留在公司享受福利。館長直言：這群人名下共分配到5輛車，包含配偶也要求配車，每月加總開銷逼近百萬元。由於館長近期收入受到影響，加上3度赴中開銷極大，故提出縮減成本、調整薪資，沒想到因此惹禍上身，埋下爆料的種子。

館長更指出，李慶元近日多次打電話給他欲借錢周轉，被館長拒絕後就進行情緒勒索，以多年交情施壓，爆出這些料最主要的目的就是逼迫館長掏錢。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中