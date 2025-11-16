館長遭員工毀滅爆料 陳沂唯一相信只有3公分

館長陳之漢遭毀滅式爆料。（翻攝自館長YT）



〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢14日被元老級員工、高階主管爆出多件離譜黑歷史，外界直呼根本是毀滅級爆料，其中包括一名高階主管被館長要求傳生殖器照片給他，以供館長以及老婆「館嫂」房事助興，甚至還直接要這名高階主管去和館嫂發生性關係，消息一出引發網路熱烈討論。

對此，另一網紅陳沂今（16）日凌晨再發文表示，關於館長被他兄弟們控訴的那些事，包括創立成吉思汗館長沒出什麼錢，但他技術出資也是投資啊；或是館長沒什麼在照顧他的狗大雄，還有跟老婆吵架會砸爛佛像，「這不都小事嘛！」

請繼續往下閱讀...

網紅陳沂。（翻攝自陳沂臉書）

陳沂說，最好笑的是出來爆料的大師兄李慶元，還說館長的便當店什麼都要求用最頂的，還要遵守勞基法，讓他們經營困難，「曾勸館長不要守法，還被他教訓說我陳之漢怎麼可以不守法，但不是啊，這到底是出來黑館長還是幫館長加分的，都想去買館長便當了，我猜測，館長兄弟會窩裡反，多半是利益分配不均。」

她接著表示，以前帶兄弟們吃香喝辣，員工福利給到最頂，現在沒賺那麼多福利變少，兄弟就開始不滿了，「加上自己去中國尋求出路，沒帶上兄弟們一起舔，兄弟們覺得沒搞頭被拋棄，乾脆毀了這個山寨，成也兄弟，敗也兄弟。」

陳沂最後表示，館長慶幸用89的好處是，他們連要出來爆料都講不到痛點，連故事都獵奇到讓人難以置信，「所以說讀書還是很重要的，關於那些爆料，我唯一相信的，只有3公分，畢竟館長可是穿單車褲都依然是2D的男子漢。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法