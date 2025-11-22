自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金馬62》陳淑芳領終身成就獎 國民阿嬤不忘送上心靈雞湯

陳淑芳（新聞攝影組攝）陳淑芳（新聞攝影組攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕「國民阿嬤」陳淑芳榮獲62屆金馬獎終身成就獎一上台就哭了，她的眼淚牽動台上台下和電視機前所有觀眾的情緒，許多人跟著她掉眼淚，而她也展現金馬影后的表演渲染力，一席得獎感言讓大家又哭又笑，最後還不忘送上心靈雞湯要大家心中有愛、有熱情，人生就會是燦爛的，又可愛又勵志。

陳淑芳2020年曾以《孤味》榮獲金馬獎最佳女主角、《親愛的房客》榮獲最佳女配角，成為金馬獎史上第一位在同一屆獲得此兩項大獎的演員，當年81歲的她也是金馬獎史上最年長的影后，以81歲的高齡創下演藝事業的高峰成為美談。

陳淑芳（新聞攝影組攝）陳淑芳（新聞攝影組攝）

雖然拿了兩座金馬獎，陳淑芳不漲片酬堅守演員崗位，並發揮影響力積極投入公益，人生不是去劇組就是去做公益的路上，今晚她上台領取金馬獎終身成就獎，忍不住激動的落淚，全場也起立為她喝采，場面動人，她在領獎時再度表示，「我是演員陳淑芳」，從事影視是她的志趣，從不喊累，也絕對不會漲價，並把她能領取金馬獎終身成就獎歸功於幕後工作人員的成就。

阿淑芳熱愛演戲，全心投入工作，她昨晚就在line的各群組預告今天的金馬活動：「11／22金馬獎台視，（第八台）敬請收看，第62屆金馬獎頒獎典禮。謝謝您們，明天見。」還把她18：40走星光大道，19：00頒獎典禮，20：30領終身成就獎的時間都寫清楚，讓朋友鎖定她領獎的光榮時刻，表示她對金馬獎的重視。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中