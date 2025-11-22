金馬62》陳淑芳領終身成就獎 國民阿嬤不忘送上心靈雞湯

陳淑芳（新聞攝影組攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕「國民阿嬤」陳淑芳榮獲62屆金馬獎終身成就獎一上台就哭了，她的眼淚牽動台上台下和電視機前所有觀眾的情緒，許多人跟著她掉眼淚，而她也展現金馬影后的表演渲染力，一席得獎感言讓大家又哭又笑，最後還不忘送上心靈雞湯要大家心中有愛、有熱情，人生就會是燦爛的，又可愛又勵志。

陳淑芳2020年曾以《孤味》榮獲金馬獎最佳女主角、《親愛的房客》榮獲最佳女配角，成為金馬獎史上第一位在同一屆獲得此兩項大獎的演員，當年81歲的她也是金馬獎史上最年長的影后，以81歲的高齡創下演藝事業的高峰成為美談。

雖然拿了兩座金馬獎，陳淑芳不漲片酬堅守演員崗位，並發揮影響力積極投入公益，人生不是去劇組就是去做公益的路上，今晚她上台領取金馬獎終身成就獎，忍不住激動的落淚，全場也起立為她喝采，場面動人，她在領獎時再度表示，「我是演員陳淑芳」，從事影視是她的志趣，從不喊累，也絕對不會漲價，並把她能領取金馬獎終身成就獎歸功於幕後工作人員的成就。

阿淑芳熱愛演戲，全心投入工作，她昨晚就在line的各群組預告今天的金馬活動：「11／22金馬獎台視，（第八台）敬請收看，第62屆金馬獎頒獎典禮。謝謝您們，明天見。」還把她18：40走星光大道，19：00頒獎典禮，20：30領終身成就獎的時間都寫清楚，讓朋友鎖定她領獎的光榮時刻，表示她對金馬獎的重視。

