娛樂 星座

「小雪」轉運時機到 12生肖運勢一次看

11月22日事24節氣中的「小雪」。（資料照，林正智攝）11月22日事24節氣中的「小雪」。（資料照，林正智攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕本週六（22日）即將迎來24節氣當中的「小雪」，除代表氣溫將逐漸下降之外，對12生肖來說也是個轉運的好時機。命理風水專家邱彥龍指出，有4生肖不受天寒影響，年底前還有大運爆發，是翻轉命運的最佳機會。11月22～12月7日各生肖運勢如何？快跟著《自由時報》娛樂頻道往下看。

●Top 12：馬 「易受攻擊，謹言慎行」

看似是舞台上的焦點，但也最容易「被攻擊」，謹言慎行、與人保持距離、調整節奏保護自己。有賺錢的實力，但錢留不住，要防破財；事業上易遇小人或暗中競爭，需低調處事，感情可能陷入三角關係或感情不穩定。另要留意喉嚨、呼吸道與發炎問題。

●Top 11：雞 「身心俱疲，外強中乾」

人氣不錯，也受很多人關注，但容易感到身心俱疲、外強中乾。財運方面賺錢能力強，但花費也多；事業適合發表展現、上台分享經驗；感情表面熱絡，但需要深層交流。健康方面避免過度社交與過勞、免疫力下降，建議該休息就休息。

●Top 10：牛 「瑣事上門，財運大開」

覺得好像一堆麻煩事都找上門，但金錢能量強，只要穩住陣腳收穫仍在，避開投機；事業壓力大，需處理瑣碎繁雜的事；感情方面容易因言語誤會造成爭吵，健康上要留意胃腸壓力、肩頸痠痛，建議處事宜慢。

●Top 9：虎 「情緒不穩，桃花變旺」

變動性高的時期，情緒不穩，做事容易一變再變，破財與進財交錯，要控制支出；事業方面與人溝通會比較費力，注意合約與合作糾紛；單身者桃花旺，但有伴者容易爭執。特別提醒需注意脊椎、筋骨、運動傷害，並建議減少衝動，多些冷靜觀察與反思。

●Top 8：兔 ｢貴人相助，舊情復燃」

被推著成長，也有很多貴人願意幫助，但過程中會有壓力與混亂，錢來得快、去得也快，但整體可控；事業上需動腦，挑戰大、機會也大；情感關係需磨合，可能有舊情復燃機會。健康狀況要注意突發性的身體不適，特別是心臟與血壓問題，另建議這期間多動腦、用心抓住突破點。

●Top 7：蛇 「靜中帶動，財運亨通」

靜中帶動的階段，財運不錯，有穩定收入，也有機會中長期投資獲利；但事情進展較慢、易焦躁，正進入養精蓄銳期，醞釀之後的發展；感情方面進展慢，需以穩定經營為主。健康部分注意慢性發炎、肌肉緊繃，建議不要急躁、按部就班。

●Top 6：豬 「魅力爆棚，事業大發」

魅力大爆發，是朋友圈中的開心果、口才帶財，適合「公開登場」如直播、演講、主持活動等，從事表演性質或服務業的朋友可獲利，事業會被看見，也易被推廣；感情上桃花不缺，適合示愛、告白、創造浪漫。健康方面要避免暴飲暴食，留意喉嚨與口腔發炎，並建議想說的話要說出來傳遞。

●Top 5：龍 「直覺敏銳，趨吉避凶」

直覺特別強，對人事物感受敏銳，可以幫助避開壞人、抓住好機會，偏財運佳，適合小額投資、抽獎、禮金等突發之財；事業靈感多，適合規劃下一階段的方向；感情上會遇到願意傾聽你的人，能療癒內在的不安。另要注意多夢、失眠、心悸等精神壓力症狀，建議找值得信任的人說話傾訴。

●Top 4：狗 「氣場強勢，避生口舌」

這段期間「氣場很強」，容易吸引重要的人、有偏財運，不過要小心說話的方式，避免得罪人，事業上能快速拓展人脈與資源，但要謹慎評估合作對象；感情方面可能出現壓力或誤會，需主動溝通與釐清。建議把自己當成領導者，用溫和的語氣協調事情更有力，另需關注消化系統與壓力性疲憊。

●Top 3：羊 「社交大開，宜跨界轉型」

這段時間社交圈大開，容易因為人脈拓展，帶來新機會，有機會接觸大案子或新領域，獲得可觀報酬，轉型、跨界、拓展副業都是好時機；感情部分容易有朋友變情人、社交場景中邂逅好緣分，可多參與聚會或線上活動，對話中會冒出好機會。不過要注意腰部與脊椎疲勞狀況，避免久坐。

●Top 2：鼠 「情緒明顯，注意壓力」

這段期間情緒較為明顯，但反而容易吸引到欣賞你的人；財運方面有家人、伴侶、長輩給你實質幫助，能穩定收支；事業適合與人合作、共同規劃長遠方向；有助感情關係加溫，適合談婚論嫁；建議信任自己的情感敏銳度，找對人傾訴，並需特別注意壓力引起的過敏、偏頭痛。

●Top 1：猴 「人氣加持，貴人相助」

這段期間，屬猴特別有「人氣加持」，貴人出現的機會大，特別容易遇到欣賞、願意拉你一把的人；正財、偏財都有收穫，易獲得額外收入或投資好機會，適合轉型、創新，特別是數位、藝術、演藝、行銷等領域；感情方面有從曖昧變交往的機會，單身者可多出門，有伴者感情易升溫。不過需注意睡眠品質、腸胃消化問題，並建議把握曝光機會，越高調越容易成功。

