金馬62》不斷更新！第62屆金馬獎進行中 《恨女》首開張

第62屆金馬獎將在今晚揭獎。（翻攝自臉書）

〔記者張宇嫺／台北報導〕第62屆金馬獎將在今（22）晚於台北流行音樂中心盛大舉行，由嘻哈天團頑童MJ116、金曲歌后李竺芯和孫盛希、金曲創作歌手黃奇斌擔任表演嘉賓；今年典禮採不設主持人方式進行，將由兩度提名金馬獎最佳女主角的王淨獻聲配音，為典禮唸讀所有入圍者名單。

今年報名影片共計593部，其中《大濛》入圍11項獎項、《左撇子女孩》入圍9項、《地母》及《我家的事》入圍8項，最受矚目。

請繼續往下閱讀...

金馬62主視覺。（組合照，翻攝自臉書）

【第62屆金馬獎完整得獎名單】

最佳動作設計

洪昰顥、范家銘／進行曲

洪昰顥／96分鐘

羅浩銘／觸電

黃泰維、陳嘉玲／恨女的逆襲

坂本浩一／殺手#4

最佳音效

高偉晏、張凱彤、林先敏／小蟲蟲大冒險

簡豐書、湯湘竹／大濛

陳維良、Narubett PEAMYAI、Elwin T.、杜均堂／96分鐘

杜篤之、張芬瑄、陳冠廷／地母

黎志雄／殺手#4

最佳視覺效果

梁志仁、黃其彥、陳文杰、陳彩君／小蟲蟲大冒險

郭憲聰、陳姵均／大濛

温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷／96分鐘

陳子謙／殺手#4

最佳動畫短片

再見，海浪／楊蕊菡

91次擊碎／楊宇欣

螳螂／謝文明

工／吳承筠

風的前奏／黃小珊

最佳動畫片

世外／吳啓忠／點五製作、香港電影發展基金、文創產業發展處

小蟲蟲大冒險／袁建滔／零壹影像有限公司、⾶動科技

最佳原著劇本

陳玉勳／大濛

廖克發／人生海海

鄒時擎、Sean BAKER／左撇子女孩

卓楷羅／遼河的士

李駿碩／眾生相

最佳改編劇本

楊寶文／世外

陸欣芷、沈可尚／深度安靜

Lloyd Lee CHOI／幸福之路

潘客印／我家的事

傅世晏／柔似蜜

最佳原創電影音樂

周莉婷、CMgroovy、馮穎琪／世外

王榆鈞、澎葉生／甘露水

Charles HUMENRY／幸福之路

福多瑪／人生海海

余家和、張吉安／地母

最佳原創電影歌曲

大濛的暗眠／詞：陳玉勳、盧律銘／曲：盧律銘／唱：9m88／大濛

木頭人／詞：尚書／曲：尚書／唱：尚書／遼河的士

一路順風／詞：盧廣仲／曲：盧廣仲／唱：盧廣仲／我家的事

布秧／詞：張吉安／曲：戴佩妮／唱：戴佩妮／地母

我天生－有病版／詞：告五人雲安／曲：告五人雲安／唱：告五人、詹懷雲、江齊／有病才會喜歡你

最佳女配角

陳雪甄／人生海海

蔡淑臻／左撇子女孩

葉子綺／左撇子女孩

黃珮琪／我家的事

鄧濤／女孩不平凡

最佳剪輯

雪美蓮／隱蹟之書：重寫自我

賴秀雄／大濛

Sean BAKER／左撇子女孩

石馬／眾生相

杜光瑋／不可能女孩

終身成就獎

陳淑芳

最佳紀錄短片

侯硐奇譚／宋承穎、胡清雅

哥哥死後去了哪裡／陳俊維

第九十三封信之後／林佑恩、劉燕美

孩子／蔣宣念、戢航

她的碎片／許慧如

最佳紀錄片

從來／陳德明／HandsOn Studio LLC

大風之島／許雅婷／雅科星文創有限公司、木林電影有限公司、文化內容策進院、Moolin Production Co., Ltd.、Gurigura Films、Wide Productions

甘露水／黃邦銓、林君昵／木木邦生有限公司

春雨424／馮賢賢／台灣公民媒體文化協會、公共電視文化事業基金會

隱蹟之書：重寫自我／雪美蓮／24images、ProduSa Limited、飛望影像有限公司

最佳美術設計

王誌成、尤麗雯／大濛

蔡珮玲／深度安靜

張軼峰、袁筱凡／南方時光

蘇國豪、林宏勳／96分鐘

殷倩楊、吉本幸人／殺手#4

最佳造型設計

Shahreens、佘美璇／好孩子

許力文／大濛

鄭宇培／南方時光

黃菊清、陳嘉偉、吳玉英、黃可欣／地母

霍曉彤、KATO Miyuki／殺手#4

最佳男配角

金士傑／深度安靜

黃鐙輝／左撇子女孩

曾敬驊／我家的事

姚淳耀／我家的事

黃秋生／今天應該很高興

最佳攝影

陳大璞／深度安靜

李永畧／幸福之路

陳克勤、高子皓／左撇子女孩

王金城／96分鐘

梁銘佳／地母

年度台灣傑出電影工作者

鍾瓊婷

最佳新演員

牧森／進行曲

劉敬／失明

馬士媛／左撇子女孩

張迪文／眾生相

林怡婷／恨女的逆襲

最佳劇情短片

這不是我的牛／林治文

綠湖／朱臨惟

膝跳反應／王鵬然

疊羅漢／胡鹿

兩個女導演／柳依依

最佳新導演

沈可尚／深度安靜

Lloyd Lee CHOI／幸福之路

鄒時擎／左撇子女孩

潘客印／我家的事

陳思攸／核

最佳導演

陳玉勳／大濛

曹仕翰／南方時光

廖克發／人生海海

李駿碩／眾生相

張吉安／地母

最佳女主角

方郁婷／大濛

劉若英／我們意外的勇氣

林依晨／深度安靜

高伊玲／我家的事

范冰冰／地母

最佳男主角

許瑞奇／好孩子

柯煒林／大濛

張孝全／深度安靜

張震／幸福之路

藍葦華／我家的事

最佳劇情片

大濛／文化內容策進院、華文創股份有限公司、雷霆影視有限合夥、阿榮影業股份有限公司、大禾電影有限公司

人生海海／文化內容策進院、台北市電影委員會、Distinct Creation Sdn. Bhd.、YSW Construction & Trading Sdn. Bhd.、蜂鳥影像有限公司

左撇子女孩／左撇子女孩電影製作有限公司、LHG Films Ltd.、Good Chaos Ltd.、Le Pacte、台北市電影委員會

眾生相／上善工作社、CineCina、LLC

地母／晟創娛樂、致誠集團、尚乘數字媒體有限公司

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法