金馬62》不斷更新！第62屆金馬獎進行中 《恨女》首開張
第62屆金馬獎將在今晚揭獎。（翻攝自臉書）
〔記者張宇嫺／台北報導〕第62屆金馬獎將在今（22）晚於台北流行音樂中心盛大舉行，由嘻哈天團頑童MJ116、金曲歌后李竺芯和孫盛希、金曲創作歌手黃奇斌擔任表演嘉賓；今年典禮採不設主持人方式進行，將由兩度提名金馬獎最佳女主角的王淨獻聲配音，為典禮唸讀所有入圍者名單。
今年報名影片共計593部，其中《大濛》入圍11項獎項、《左撇子女孩》入圍9項、《地母》及《我家的事》入圍8項，最受矚目。
請繼續往下閱讀...
金馬62主視覺。（組合照，翻攝自臉書）
【第62屆金馬獎完整得獎名單】
最佳動作設計
- 洪昰顥、范家銘／進行曲
- 洪昰顥／96分鐘
- 羅浩銘／觸電
- 黃泰維、陳嘉玲／恨女的逆襲
- 坂本浩一／殺手#4
最佳音效
- 高偉晏、張凱彤、林先敏／小蟲蟲大冒險
- 簡豐書、湯湘竹／大濛
- 陳維良、Narubett PEAMYAI、Elwin T.、杜均堂／96分鐘
- 杜篤之、張芬瑄、陳冠廷／地母
- 黎志雄／殺手#4
最佳視覺效果
- 梁志仁、黃其彥、陳文杰、陳彩君／小蟲蟲大冒險
- 郭憲聰、陳姵均／大濛
- 温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷／96分鐘
- 陳子謙／殺手#4
最佳動畫短片
- 再見，海浪／楊蕊菡
- 91次擊碎／楊宇欣
- 螳螂／謝文明
- 工／吳承筠
- 風的前奏／黃小珊
最佳動畫片
- 世外／吳啓忠／點五製作、香港電影發展基金、文創產業發展處
- 小蟲蟲大冒險／袁建滔／零壹影像有限公司、⾶動科技
最佳原著劇本
- 陳玉勳／大濛
- 廖克發／人生海海
- 鄒時擎、Sean BAKER／左撇子女孩
- 卓楷羅／遼河的士
- 李駿碩／眾生相
最佳改編劇本
- 楊寶文／世外
- 陸欣芷、沈可尚／深度安靜
- Lloyd Lee CHOI／幸福之路
- 潘客印／我家的事
- 傅世晏／柔似蜜
最佳原創電影音樂
- 周莉婷、CMgroovy、馮穎琪／世外
- 王榆鈞、澎葉生／甘露水
- Charles HUMENRY／幸福之路
- 福多瑪／人生海海
- 余家和、張吉安／地母
最佳原創電影歌曲
- 大濛的暗眠／詞：陳玉勳、盧律銘／曲：盧律銘／唱：9m88／大濛
- 木頭人／詞：尚書／曲：尚書／唱：尚書／遼河的士
- 一路順風／詞：盧廣仲／曲：盧廣仲／唱：盧廣仲／我家的事
- 布秧／詞：張吉安／曲：戴佩妮／唱：戴佩妮／地母
- 我天生－有病版／詞：告五人雲安／曲：告五人雲安／唱：告五人、詹懷雲、江齊／有病才會喜歡你
最佳女配角
- 陳雪甄／人生海海
- 蔡淑臻／左撇子女孩
- 葉子綺／左撇子女孩
- 黃珮琪／我家的事
- 鄧濤／女孩不平凡
最佳剪輯
- 雪美蓮／隱蹟之書：重寫自我
- 賴秀雄／大濛
- Sean BAKER／左撇子女孩
- 石馬／眾生相
- 杜光瑋／不可能女孩
終身成就獎
- 陳淑芳
最佳紀錄短片
- 侯硐奇譚／宋承穎、胡清雅
- 哥哥死後去了哪裡／陳俊維
- 第九十三封信之後／林佑恩、劉燕美
- 孩子／蔣宣念、戢航
- 她的碎片／許慧如
最佳紀錄片
- 從來／陳德明／HandsOn Studio LLC
- 大風之島／許雅婷／雅科星文創有限公司、木林電影有限公司、文化內容策進院、Moolin Production Co., Ltd.、Gurigura Films、Wide Productions
- 甘露水／黃邦銓、林君昵／木木邦生有限公司
- 春雨424／馮賢賢／台灣公民媒體文化協會、公共電視文化事業基金會
- 隱蹟之書：重寫自我／雪美蓮／24images、ProduSa Limited、飛望影像有限公司
最佳美術設計
- 王誌成、尤麗雯／大濛
- 蔡珮玲／深度安靜
- 張軼峰、袁筱凡／南方時光
- 蘇國豪、林宏勳／96分鐘
- 殷倩楊、吉本幸人／殺手#4
最佳造型設計
- Shahreens、佘美璇／好孩子
- 許力文／大濛
- 鄭宇培／南方時光
- 黃菊清、陳嘉偉、吳玉英、黃可欣／地母
- 霍曉彤、KATO Miyuki／殺手#4
最佳男配角
- 金士傑／深度安靜
- 黃鐙輝／左撇子女孩
- 曾敬驊／我家的事
- 姚淳耀／我家的事
- 黃秋生／今天應該很高興
最佳攝影
- 陳大璞／深度安靜
- 李永畧／幸福之路
- 陳克勤、高子皓／左撇子女孩
- 王金城／96分鐘
- 梁銘佳／地母
年度台灣傑出電影工作者
- 鍾瓊婷
最佳新演員
- 牧森／進行曲
- 劉敬／失明
- 馬士媛／左撇子女孩
- 張迪文／眾生相
- 林怡婷／恨女的逆襲
最佳劇情短片
- 這不是我的牛／林治文
- 綠湖／朱臨惟
- 膝跳反應／王鵬然
- 疊羅漢／胡鹿
- 兩個女導演／柳依依
最佳新導演
- 沈可尚／深度安靜
- Lloyd Lee CHOI／幸福之路
- 鄒時擎／左撇子女孩
- 潘客印／我家的事
- 陳思攸／核
最佳導演
- 陳玉勳／大濛
- 曹仕翰／南方時光
- 廖克發／人生海海
- 李駿碩／眾生相
- 張吉安／地母
最佳女主角
- 方郁婷／大濛
- 劉若英／我們意外的勇氣
- 林依晨／深度安靜
- 高伊玲／我家的事
- 范冰冰／地母
最佳男主角
- 許瑞奇／好孩子
- 柯煒林／大濛
- 張孝全／深度安靜
- 張震／幸福之路
- 藍葦華／我家的事
最佳劇情片
- 大濛／文化內容策進院、華文創股份有限公司、雷霆影視有限合夥、阿榮影業股份有限公司、大禾電影有限公司
- 人生海海／文化內容策進院、台北市電影委員會、Distinct Creation Sdn. Bhd.、YSW Construction & Trading Sdn. Bhd.、蜂鳥影像有限公司
- 左撇子女孩／左撇子女孩電影製作有限公司、LHG Films Ltd.、Good Chaos Ltd.、Le Pacte、台北市電影委員會
- 眾生相／上善工作社、CineCina、LLC
- 地母／晟創娛樂、致誠集團、尚乘數字媒體有限公司
熱門賽事、球星動態不漏接