男星登山發現屍體超崩潰 接任務「上前鬆開繩子」

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓42歲男星裴正南近日在節目上談到一段衝擊的經歷。他表示，某次沿山路正運動散步時，竟意外撞見一具男性屍體，讓他嚇到崩潰。

韓國男星裴正南提起過去曾發現屍體的驚悚經歷。（圖擷取自IG/jungnam_bae）

裴正南還原事發經過，他表示見到屍體當下以為同樣是運動者，也以為只是路人伸展運動，但出聲呼喊對方後「對方完全沒有反應」才意識到情況不對。裴正南走近確認後，發現該男子已無生命跡象，他當場驚恐到全身僵硬，「那一刻全身冰冷，腦袋一片空白。」直至如今仍歷歷在目。

裴正南立刻撥打電話，沒想到接線員請他「先嘗試把繩子鬆開」，裴正南陷入掙扎，覺得「自己真的做不到」，但對方仍拜託幫忙確認狀況，只好硬著頭皮去試，「但對方體重太重，繩子根本解不開，我當下真的快瘋了。」直到救難隊趕抵現場接手處理。

但是裴正南也提到自己的愛犬Bell不久前離世，但這條路是Bell生前最愛的路程，因此仍無法放棄這條路，「因為Bell喜歡散步，即使心裡留下陰影，但我不能不走。」

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

