（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
子瑜在下午4時左右現身入境大廳。（記者李惠洲攝）
〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。
TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在高雄參加音樂節。台灣成員子瑜昨天在東京出席時尚活動，今天獨自搭機飛回台灣，她身穿白色上衣、褐色短裙，配上靴子，看起來心情非常好，開心的與粉絲揮手問號，現場粉絲給予她最大的歡呼以及尖叫聲。之後，子瑜在工作人員的引導下坐上黑色保母車離開現場。
