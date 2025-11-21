（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家

子瑜在下午4時左右現身入境大廳。（記者李惠洲攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。

子瑜在下午4時左右現身入境大廳。（記者李惠洲攝）

子瑜在下午4時左右現身入境大廳。（記者李惠洲攝）

子瑜在下午4時左右現身入境大廳。（記者李惠洲攝）

TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在高雄參加音樂節。台灣成員子瑜昨天在東京出席時尚活動，今天獨自搭機飛回台灣，她身穿白色上衣、褐色短裙，配上靴子，看起來心情非常好，開心的與粉絲揮手問號，現場粉絲給予她最大的歡呼以及尖叫聲。之後，子瑜在工作人員的引導下坐上黑色保母車離開現場。

請繼續往下閱讀...

子瑜在下午4時左右現身入境大廳。（記者李惠洲攝）

子瑜在下午4時左右現身入境大廳。（記者李惠洲攝）

子瑜在下午4時左右現身入境大廳。（記者李惠洲攝）

子瑜在下午4時左右現身入境大廳。（記者李惠洲攝）

子瑜在下午4時左右現身入境大廳。（記者李惠洲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法