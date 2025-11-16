自由電子報
娛樂 日韓

（直擊）台灣E.L.F.出動60台無人機應援！銀赫低頭痛哭：粉絲竟能填滿大巨蛋

SUPER JUNIOR今天結束在台北大巨蛋的演唱會。（讀者提供）SUPER JUNIOR今天結束在台北大巨蛋的演唱會。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流帝王SUPER JUNIOR今天（16日）結束在台北大巨蛋的演唱會，3天共吸引9萬人朝聖，是大巨蛋史上第一組3天門票完售的韓國藝人。昨天的重頭戲是台灣E.L.F.（粉絲名）的應援，粉絲出動60台無人機、10位動態攝影師，變化出SJ05、SJ25、SJ logo及E.L.F.愛心四種形狀，讓9名成員看呆了，直呼真的沒想到。銀赫到最後更是低頭痛哭，回憶起15年前來台活動，如今可以站上大巨蛋，「像這麼大的空間，竟然可以只用我們的粉絲就填滿了…」。

SJ粉絲出動60台無人機，排出各式與SJ有關的形狀。（讀者提供）SJ粉絲出動60台無人機，排出各式與SJ有關的形狀。（讀者提供）

大巨蛋兩邊的牆壁打上了隊長利特的英文名字「LEE TEUK」。（讀者提供）大巨蛋兩邊的牆壁打上了隊長利特的英文名字「LEE TEUK」。（讀者提供）

今天是他們出道20周年巡迴演唱會「SUPER SHOW 10」台北站最終場，希澈抱著唱到死的覺悟，「唱完如果我沒有粉身碎骨，代表我不夠努力！」大巨蛋兩邊的牆壁則打上隊長利特的英文名字「LEE TEUK」，待遇超好，銀赫吐槽他：「你是花了多少錢？」成員紛紛抱怨，嗆他根本就是「自肥」。利特表示，雖然是最終場，大家都累了，不過會用盡全身力量，「今天就是歷史的一瞬間，這個時間不會再回來了！」等到以後回想，這會是最美好的一天。

9名成員昨天穿上動物裝俏皮現身。（讀者提供）9名成員昨天穿上動物裝俏皮現身。（讀者提供）

9名成員昨天穿上動物裝俏皮現身，希澈化身孔雀，小跳師弟RIIZE的《Get A Guitar》以及師妹Hearts2Hearts的《The Chase》，好笑的是他還用羽毛擋住藝聲、利特唱歌，另一邊的銀赫則是下跪作勢向東海求婚，掀起全場歡呼聲。3天演出，成員們跳得汗流浹背，熱力四射獻上新歌《Express Mode》，粉絲歡呼聲快掀翻大巨蛋，唱到《BONAMANA》、《Sorry, Sorry》時，全場3萬歌迷更是在圭賢的召喚下站起來跟著音樂擺動，現場嗨到不行。

演唱會尾聲的無人機應援，讓9名成員驚呼聲連連，不停說「怎麼辦、怎麼辦」，心情相當激動。東海笑說：「以前做活動說，在大巨蛋可以放煙火、無人機，但是你們把我的話成真，感覺我不能講什麼，覺得太抱歉，比起我們給大家，大家給我們的更多，真的很謝謝大家，創造了一生都難以忘懷的回憶。」他回憶起彩虹應援，「看到那麼美麗的光芒，各位就像是我們美麗的花朵一般，所以我想在各位創造的花田盡情跳躍，想一直活在各位的花田中，大家一定要成為我們的花朵，我會讓大家不要凋零，時時刻刻幫你們澆水。」

SJ銀赫看到無人機應援，低頭痛哭。（讀者提供）SJ銀赫看到無人機應援，低頭痛哭。（讀者提供）

藝聲則表示：「去完南美回來，其實有發生一些事情，多虧大家成為我很大的慰藉，在一起的時候這一切不是理所當然的，這些時間讓我覺得這一切都是來之不易的瞬間，我們在這裡想要更常見面，更加相愛，各位真的真心愛著大家。」始源則表示：「有非常多人驚訝我們能在台灣收到這麼大的愛，我們的後輩們也是，看著我們的20周年，他們也得到很大的養分，大家這三天展現給我們的巨大的愛、這麼大的應援，知道代表什麼嗎？就是所有願望跟希望，還有為我們展示的彩虹，象徵對我們的約定，希望我們的約定跟期望成為約定的瞬間，可以成為下一個世代的後輩的承諾約定，我希望未來可以跟各位繼續大步前進，我永遠愛妳們。」

圭賢表示：「我昨天已經說了，我下周會有新專輯，今天我來唱一下，一點點。（唱歌中）。愛我的新專輯，我想跟你們永遠變老，會跟我一起吧，一起不一起，我一直喜歡你們，謝謝大家。」希澈暌違多年參加SJ的表演，「暌違很久才參與20周年活動，真的很緊張一直在抖，本來是不能這樣，但如果台北大巨蛋同意，我想要在韓國安可場之後，在台北…」希澈講完之後，立刻被成員阻止，希澈接著說：「我的心情就是這麼嗨，藝聲在我旁邊說，不要再說了，一半都填不完！」不過最後他喊話：「那我就SUPER SHOW 11跟大家見面！」

SJ利特也哭了。（讀者提供）SJ利特也哭了。（讀者提供）

利特表示，因為經歷過很多事情，還以為不會再流下眼淚，「就連我都不知道什麼瞬間都流下眼淚，我瞬間覺得我之前是不是失去純真的感覺，我覺得各位的純粹打動我的心。作為藝人經過20周年會失去很多，我們運氣很好遇到粉絲，各位幫助我們更加發光發熱，我們接收到了這麼多愛，我們要怎麼回報呢，就像我們做了20年一樣，我們會繼續做下去的，就像各位好無目的愛著我們一樣，我也會努力工作愛著大家，回報給各位。」

