自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

前員工發聲不單純 網路轉向「我開始相信館長清白」

館長近日遭元老級前員工毀滅式爆料。（資料照）館長近日遭元老級前員工毀滅式爆料。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢被前員工「大師兄」李慶元、特助小瑋、總監吳明鑒等人毀滅式爆料，包括要求小瑋拍下體照與自己老婆發生關係、疑收受中國資金對付台灣政敵等，事後館長反控元老級員工向他勒索2千萬不成才爆料恐嚇。

當初被館長逼迫拍「鳥照」的小瑋17日在Threads發文，「我是成吉思汗的小瑋，性騷擾的部分在錄音檔有說了，所以我就不再多做敘述，但是當時為什麼沒講。第一，當時的我蠢，也很怕他。第二，我也要生活。第三，鑒哥（吳明鑒）跟廠商的錢（當時廠商分期都沒有票）都還沒回去，我爆了，他們可能是幾千萬的損失，當時我真的不想因為我起頭害別人沒錢。」

後來小瑋又在留言處公開和館長對話截圖，寫下：「你們夫妻利用我對你們的信任對我多次性騷擾，造成長期的心理壓力，看了心理醫生，也因為壓力太大得了甲亢，以後都要過著吃藥的生活。甚至說你有一億我就有2000 萬的話來安撫我，結果是一場空，加上近期在我背後說的那些輿論太讓人失望了。你對我精神上造成的傷害那麼久了，健康也沒了，我也付出了10 幾年的時間了，也該談和解了。」

特別的是，小瑋發聲被轉發到PTT，引起網友熱議留言「2千萬笑死了」、「證據？我只看到一個人再講空話…」，還有人直接說：「看完『證據』後，我反而懷疑是假的...」、「我開始相信館長清白了」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中