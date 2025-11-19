前員工發聲不單純 網路轉向「我開始相信館長清白」

館長近日遭元老級前員工毀滅式爆料。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢被前員工「大師兄」李慶元、特助小瑋、總監吳明鑒等人毀滅式爆料，包括要求小瑋拍下體照與自己老婆發生關係、疑收受中國資金對付台灣政敵等，事後館長反控元老級員工向他勒索2千萬不成才爆料恐嚇。

當初被館長逼迫拍「鳥照」的小瑋17日在Threads發文，「我是成吉思汗的小瑋，性騷擾的部分在錄音檔有說了，所以我就不再多做敘述，但是當時為什麼沒講。第一，當時的我蠢，也很怕他。第二，我也要生活。第三，鑒哥（吳明鑒）跟廠商的錢（當時廠商分期都沒有票）都還沒回去，我爆了，他們可能是幾千萬的損失，當時我真的不想因為我起頭害別人沒錢。」



後來小瑋又在留言處公開和館長對話截圖，寫下：「你們夫妻利用我對你們的信任對我多次性騷擾，造成長期的心理壓力，看了心理醫生，也因為壓力太大得了甲亢，以後都要過著吃藥的生活。甚至說你有一億我就有2000 萬的話來安撫我，結果是一場空，加上近期在我背後說的那些輿論太讓人失望了。你對我精神上造成的傷害那麼久了，健康也沒了，我也付出了10 幾年的時間了，也該談和解了。」

特別的是，小瑋發聲被轉發到PTT，引起網友熱議留言「2千萬笑死了」、「證據？我只看到一個人再講空話…」，還有人直接說：「看完『證據』後，我反而懷疑是假的...」、「我開始相信館長清白了」。

