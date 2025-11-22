金馬62》鍾瓊婷奪「傑出電影工作者」 一上台卻超慌張

燈光師鍾瓊婷奪下「年度台灣傑出電影工作者」。（新聞攝影組攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第62屆金馬獎今晚於台北流行音樂中心盛大舉行，「年度台灣傑出電影工作者」由燈光師鍾瓊婷奪下此重要榮譽，由葉如芬、李烈共同擔任頒獎嘉賓，現場掌聲熱烈。鍾瓊婷一上台就忍不住直呼：「好可怕，這麼這麼多人。」隨後拿出小抄，分享多年工作的心路歷程。

鍾瓊婷表示，燈光組中有許多前輩資歷都比她深，「我今天站在這裡，有點不太好意思，畢竟我覺得我還算年輕。」她提到自己投入燈光已有十多年，過程中一直與團隊一起共患難，兄弟情誼讓她格外珍惜。最後她也不忘大力推薦自己參與的作品：「《大濛》真的很好看，請大家一定要去電影院看。」

鍾瓊婷今年憑《大濛》與《我們意外的勇氣》兩部作品獲得廣大關注。（台視提供）

鍾瓊婷今年憑《大濛》與《我們意外的勇氣》兩部作品獲得廣大關注。評審團盛讚她以敏銳的光影判斷與高度專注力，為影像創作者提供可靠支持，更以跨世代、跨風格的作品展現深厚的技術底蘊與獨到美感。

在《大濛》中，她以遼闊、蒼茫的光線語彙打造出充滿生命力的影像氛圍；在《我們意外的勇氣》中，則以細膩而溫暖的燈光層次強化情緒張力，被視為本屆最具代表性的技術人才之一。她的穩定輸出與不斷突破，成為台灣影視燈光領域的重要里程碑。

