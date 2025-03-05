晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

電影院擠爆！《進擊的巨人》特典、《風之谷》王蟲圖鑑掀瘋搶

威秀影城擠爆人潮。（讀者提供）威秀影城擠爆人潮。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影市場難以復甦一直是各界關注的議題，近年來越多越多片商以贈送「海報」、「特典」作為噱頭刺激票房，吉卜力的經典電影《風之谷》首度在台上映，兩張電影票才送一張限定6萬張的「王蟲圖鑑」海報，不過特別場單人套票裡面就含有一張海報，難怪掀起瘋搶。

方序中再度攜手董十行打造《風之谷》台灣限定海報「限量版王蟲圖鑑」，受到關注。（甲上娛樂提供）方序中再度攜手董十行打造《風之谷》台灣限定海報「限量版王蟲圖鑑」，受到關注。（甲上娛樂提供）

相關新聞：今年首部破億！《進擊的巨人》最終戰上映37天突破關卡

《劇場版「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》4D第二週特典，聲優梶裕貴的「複製簽名板」。（木棉花提供）《劇場版「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》4D第二週特典，聲優梶裕貴的「複製簽名板」。（木棉花提供）

昨天晚間威秀影城出現大批人潮，原來是要搶《劇場版「進擊的巨人」 完結篇THE LAST ATTACK》4DX版電影票，排隊人潮中還有一部分是因為《風之谷》的典藏預售套票僅能在影城現場臨櫃劃位，才會有這麼多影迷排隊。片商甲上娛樂透露，威秀、美麗華及新光影城特別場全部完售，儘管已經完售，不過粉絲詢問度仍相當高。

《劇場版「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》4D首週特典，導演林祐一郎親自繪製的「導演繪製明信片」。（木棉花提供）《劇場版「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》4D首週特典，導演林祐一郎親自繪製的「導演繪製明信片」。（木棉花提供）

另外《劇場版「進擊的巨人」 完結篇THE LAST ATTACK》票房已在台破億，動畫代理商木棉花趁勝追擊推出4DX版本，甚至推出由導演林祐一郎親自繪製的「導演繪製明信片」作為特典，第二週起，木棉花更加碼推出全球獨家特典，導演「林祐一郎」與主角艾連的聲優「梶裕貴」的複製簽名板，兩人也特別寫上中文，分別為「感受地鳴的末日震撼吧」以及「我到家了」四個字，勢必掀起影迷間的收藏熱潮。

木棉花指出，包含台北、林口、新竹大遠百、台南大遠百以及高雄大遠百的4DX所有影廳皆銷售一空，嘉義MX4D同樣全賣光光。

《喵的奇幻漂流》正式海報。（光年映畫提供）《喵的奇幻漂流》正式海報。（光年映畫提供）

才剛獲得奧斯卡最佳動畫的《喵的奇幻漂流》，最近在台灣上映也推出精美海報，吸引影迷收藏，票房至今開出1200萬佳績，光年映畫總監王鴻碩今天受訪直呼「票房絕對超出預期」。

王鴻碩認為海報雖然能夠刺激票房，不過前提是電影故事本身，以及海報要做得精緻讓影迷願意收藏，「我們海報都是精挑細選，甚至花錢買國外海報，給導演通過」。王鴻碩希望，讓影迷能夠有好看的海報收藏，也能增進票房，影迷、片商都能創造雙贏。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中