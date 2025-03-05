電影院擠爆！《進擊的巨人》特典、《風之谷》王蟲圖鑑掀瘋搶

威秀影城擠爆人潮。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影市場難以復甦一直是各界關注的議題，近年來越多越多片商以贈送「海報」、「特典」作為噱頭刺激票房，吉卜力的經典電影《風之谷》首度在台上映，兩張電影票才送一張限定6萬張的「王蟲圖鑑」海報，不過特別場單人套票裡面就含有一張海報，難怪掀起瘋搶。

方序中再度攜手董十行打造《風之谷》台灣限定海報「限量版王蟲圖鑑」，受到關注。（甲上娛樂提供）

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《劇場版「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》4D第二週特典，聲優梶裕貴的「複製簽名板」。（木棉花提供）

昨天晚間威秀影城出現大批人潮，原來是要搶《劇場版「進擊的巨人」 完結篇THE LAST ATTACK》4DX版電影票，排隊人潮中還有一部分是因為《風之谷》的典藏預售套票僅能在影城現場臨櫃劃位，才會有這麼多影迷排隊。片商甲上娛樂透露，威秀、美麗華及新光影城特別場全部完售，儘管已經完售，不過粉絲詢問度仍相當高。

《劇場版「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》4D首週特典，導演林祐一郎親自繪製的「導演繪製明信片」。（木棉花提供）

另外《劇場版「進擊的巨人」 完結篇THE LAST ATTACK》票房已在台破億，動畫代理商木棉花趁勝追擊推出4DX版本，甚至推出由導演林祐一郎親自繪製的「導演繪製明信片」作為特典，第二週起，木棉花更加碼推出全球獨家特典，導演「林祐一郎」與主角艾連的聲優「梶裕貴」的複製簽名板，兩人也特別寫上中文，分別為「感受地鳴的末日震撼吧」以及「我到家了」四個字，勢必掀起影迷間的收藏熱潮。

木棉花指出，包含台北、林口、新竹大遠百、台南大遠百以及高雄大遠百的4DX所有影廳皆銷售一空，嘉義MX4D同樣全賣光光。

《喵的奇幻漂流》正式海報。（光年映畫提供）

才剛獲得奧斯卡最佳動畫的《喵的奇幻漂流》，最近在台灣上映也推出精美海報，吸引影迷收藏，票房至今開出1200萬佳績，光年映畫總監王鴻碩今天受訪直呼「票房絕對超出預期」。

王鴻碩認為海報雖然能夠刺激票房，不過前提是電影故事本身，以及海報要做得精緻讓影迷願意收藏，「我們海報都是精挑細選，甚至花錢買國外海報，給導演通過」。王鴻碩希望，讓影迷能夠有好看的海報收藏，也能增進票房，影迷、片商都能創造雙贏。

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