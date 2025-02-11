今年首部破億！《進擊的巨人》最終戰上映37天突破關卡

《劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK》成為今年首部全台破億電影。（翻攝自木棉花官方FB）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK》1月3日在台上映，蟬聯全台四週票房冠軍後，歷經春節假期持續熱賣，截至上週六（2月8日）上映37天全台票房正式破億，成為2025年首部在台破億電影，也是今年目前全台最賣座電影。

該片以動畫《進擊的巨人The Final Season 完結篇》前篇加上後篇重新剪輯而成，145分鐘片長毫無冷場。劇情描述在幾番賭命的險惡戰鬥中，艾倫得到化身為巨人的能力，一邊為人類的勝利做出貢獻，逐步慢慢接近世界的真相。

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隨著時光流逝，來到牆外世界的艾連選擇與調查軍團的伙伴們分道揚鑣，執行一個驚世駭俗的恐怖計畫，率領無數巨人將這個世界上所有能稱之為生命的生命盡數蹂躪的「地鳴」。以米卡莎和阿爾敏為首的倖存者們，為了阻止意圖毀滅世界的艾倫，挺身挑戰最後的戰役。《劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK》全台持續上映中。

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